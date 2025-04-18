Правом на отмену итогов наделили заказчиков

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Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

О новом механизме рассмотрения жалоб, а также изменившейся роли контролирующего органа в рамках вступившего в силу нового Закона РК «О государственных закупках» вчера шла речь на брифинге в СЦК.

Основными новеллами закона, как сообщил вице-министр финансов РК Даурен Кенбеил, стали упрощение и сокращение сроков закупочного процесса, дальнейшая автоматизация процедур и развитие неценовых критериев.

По словам спикера, чтобы не допустить фактов установления заказчиками завышенных требований, сохраняется действующий камеральный контроль. При этом исключено право на отмену и пересмотр итогов закупок со стороны контролирующего органа. Чтобы оперативней проводить закупки, исключить бюрократические возможности пересмотра или отмены их итогов, теперь рассмотрение жалоб будет осуществляться непосредственно самим организатором закупок.

– Причем право на обжалование предусмотрено только по закупкам, где победитель был определен конкурсной комиссией, – подчеркнул Даурен Кенбеил. – Там же, где победитель был определен веб-порталом автоматически, результат обжалованию не подлежит.

И еще. В случае обжалования итогов закупок в судебном порядке процедуры закупок не приостанавливаются. Также в целях упрощения закупок предусмот­рена возможность признания конкурса состоявшимся в случае представления хотя бы одной заявки на участие, если она полностью соответствует квалификационным требованиям. Это существенно сэкономит время, поскольку у заказчика отпадает надобность проводить повторный конкурс. В целях поддержки сельских акиматов порог закупа товаров, работ, услуг увеличен с 3 тыс. до 4 тыс. МРП. Наряду с этим, чтобы способствовать надлежащему исполнению договорных обязательств, объем работ, передаваемых на субподряд, уменьшен с 50 до 30%.

Также Даурен Кенбеил сообщил о ходе работ по созданию Единой платформы по закупкам на базе Единого оператора госзакупок (АО «Центр электронных финансов»). На первом этапе сохранены текущие закупочные площадки и проведена интеграция для сбора и отображения детальной информации по закупкам. Это позволит поэтапно перейти на Единый портал закупок с одновременным отключением закупочных площадок, которые на сегодня пока еще действуют.

#госзакупки #брифинг #СЦК

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