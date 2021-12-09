За эти годы была создана новая нормативная база, основанная на принципах уважения прав и свобод человека, чести и достоинства граждан, демократии и равенства. Появились новые службы и подразделения, укреплялась материально-техническая база, улучшалось социальное положение сотрудников, перенималось и привносилось лучшее из международного опыта. Сделаем краткий экскурс в годы становления, чтобы увидеть главные вехи перемен и достижений правоохранительной системы независимого Казахстана.

Одним из значимых звеньев правоохранительной системы является полиция, а создание новой модели казахстанской полиции позволило навести порядок в сфере регистрации и учета преступлений. С 2012 года во всех органах полиции внедрена система электронной регистрации заявлений и сообщений о преступ­лениях. Эти сведения сегодня в режиме онлайн передаются в органы прокуратуры. Это дало возможность не только свое­в­ременно защищать права всех пострадавших от преступлений граждан, но и знать реальную картину преступности в стране.

С 1 января 2015 года вступили в силу Уголовный, Уголовно-процессуальные кодексы и Кодекс об административных правонарушениях РК. Разработан новый Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан. МВД разработано свыше 20 законов по воп­росам профилактики правонарушений, борьбы с прес­тупностью, миграции, Нацио­нальной гвардии, гражданской защиты и другое. Министерство внутренних дел активно проводит политику открытого взаимодейст­вия с общественностью. В соответствии с принятым в 2015 году

Законом «Об общественных советах» на уровне министерства работает Общественный совет по вопросам деятельности органов внутренних дел. В территориальных подразделениях полиции созданы консультативно-совещательные органы, в состав которых вошли общественные дея­тели, известные в стране лица, представители международных и республиканских общественных объединений, правозащитники и ветераны МВД.

С начала 2019 года по поручению Елбасы – Первого Президента РК МВД приступило к модернизации органов внутренних дел. В Послании народу Казахстана от 1 сентября 2019 года «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» Президент Касым-Жомарт Токаев также поставил конкретные задачи по реформе полиции. Целью этих поручений является создание современной, технологичной, пользующейся доверием населения системы органов внутренних дел. Разработана «Дорожная карта по модернизации ОВД на 2019–2021 годы».

В Послании Главы государства от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» определены задачи второго этапа модернизации органов внутренних дел. В рамках этой работы реорганизован Комитет административной полиции, освобожден от функций охраны, а система управления нацелена на выполнение задач по профилактике правонарушений, охране общественного порядка и обеспечению дорожной безопасности.

Для обеспечения принципа полиции «шаговой доступности» ведется работа по обеспечению эффекта постоянного присутствия полиции в местах, где этого требует складывающаяся обстановка. В общественных местах и на автомагистралях устанавливаются устройства «Кнопка SOS». Для удобства граждан патрульные обеспечены электронными планшетами и терминалами для безналичной оплаты штрафов.

В ряде регионов с привлечением международных и отечест­венных экспертов запущены пилотные проекты по апробированию сервисной модели деятельности полиции. С 2019 года проект реализуется в Караганде, с 2020 года – в городе Нур-Султане, до конца текущего года планируется запуск в Алматы и Актобе. На заключительном этапе с учетом наработанного опыта будет разработана концепция перехода казахстанской полиции на сервисную модель.

В целях регламентации второго этапа реформирования завершается разработка «Дорожной карты развития органов внутренних дел на 2022–2024 годы». Модернизация и развитие полиции проводятся на постоянной основе: стражи порядка совершенствуют свое мастерство, делятся опытом, участвуют в учениях, осваивают новые области знаний, новые технологии, привнося их в службу.

Тернистый, но прогрессирующий путь прошли органы прокуратуры РК. Начало первому этапу исторического становления и развития надзорного ведомства Казахстана было положено 13 июля 1922 года вторым созывом 3-й сессии КазЦИКа, решением которой в составе Народного комиссариата юстиции была учреждена государственная прокуратура. В соответствии с ним Народный комиссар юстиции выполнял функции прокурора республики. Этой же сессией было утверждено «Положение о прокурорском надзоре». Главным содержанием деятельности надзорных органов в последующие десятилетия стало выявление нарушений закона и принятие мер по их устранению.

В первые годы после получения Казахстаном независимости изменения претерпели и специа­лизированные органы прокуратуры, особенно транспортная прокуратура, что объясняется реструктуризацией железных дорог, водного и воздушного транспорта, которые были объединены в единую национальную транспортную систему. В этой связи в 1992 году Алма-Атинская, Западно-Казахстанская и Целинная транспортные прокуратуры были упразднены. На их месте была образована единая Казахстанская транспортная прокуратура, которая осущест­вляла ведомственный контроль за работой районных транспорт­ных прокуратур.

Однако быстро и динамично развивающиеся процессы в молодом государстве потребовали новых подходов к формированию всей правовой системы страны. В этой связи постановлением Президента от 12 февраля 1994 года была утверждена Государственная программа правовой реформы в Республике Казахстан. В указанном постановлении были установлены основные принципы, касающиеся реформирования республиканской прокуратуры, которые в последующем нашли свое отражение в новой Конституции Казахстана и новом законе о прокуратуре.

Второй этап развития прокуратуры длился с 1995 по 2002 год. Он характеризовался дальнейшим реформированием органов прокуратуры на основе новой Конституции 1995 года и Указа Президента от 21 декабря 1995 года «О прокуратуре Респуб­лики Казахстан», который в то время имел силу закона.

В 2001 году Генеральной прокуратурой Республики Казахстан было создано управление специальных прокуроров, в обязанность которых вошло осуществление руководства специальными следственными группами по расследованию сложных уголовных дел. Этому способствовали изменения в уголовно-процессуальном законодательстве, согласно которым генеральному прокурору в исключительных случаях было предоставлено право создавать следственные группы и назначать прокуроров их руководителями.

Третий этап развития прокуратуры начался в 2002 году и длится до настоящего времени. Начался он принятием Закона от 9 августа 2002 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам прокурорского надзора». Закон был разработан во исполнение Указа Президента от 22 января 2001 года «О мерах по совершенствованию правоохранительной деятельности в Республике Казахстан».

Прокуратура в системе обеспечения законности и правопорядка стала занимать особое место среди всех правоохранительных органов РК. Сами правоохранительные органы объективно заинтересованы в использовании потенциала прокуратуры для своей деятельности по обеспечению и охране законности и правопорядка.

Антикоррупционная служба является государственным органом по противодействию коррупции, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту Республики Казахстан, осуществляющим формирование и реализацию антикоррупционной политики РК и координацию в сфере противодействия коорупции, а также выяв­ление, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных правонарушений.

В поиске эффективной модели антикоррупционной политики проводились реформы организационного характера. В разные периоды создавались (реорганизовывались) специализированные госорганы, одной из основных задач которых являлась борьба с коррупцией. В 2019 году при создании подотчетного Главе государства антикоррупционного органа наряду с оперативно-следственным направлением сформирован профилактический блок по примеру передового зарубежного опыта.

В вопросах повышения эффективности профилактики коррупции и распространения масштабной антикоррупционной культуры в обществе агентству отведена координирующая роль, где особое внимание уделяется формированию нулевой терпимости граждан к любым видам коррупционных правонарушений. Развернуто масштабное продвижение идеологии integrity – добропорядочности через призму образовательной, информационной и организационной деятельности.

В целях построения конструктивного диалога с населением, культивирования добропорядочности и всеобщего неприятия коррупции при агентстве функционирует республиканский информационно-просветительский штаб из числа 400 общественных деятелей. Одним из нововведений является создание в квазигосударственном и частном секторах антикоррупционных комплаенс-служб. Подобная практика широко развита в корпоративном секторе международного уровня.

Сегодня многоуровневая право­охранительная система Казах­стана работает как единый организм. В одной связке полиция, прокуратура и Агентство РК по противодействию коррупции выполняют одну задачу – защиту прав и свобод человека, пресечение преступности и установление правозаконности. В преддверии 30-летия Независимости Казах­стана важно вспомнить и про­анализировать наши достижения, чтобы поставить в ближайшем будущем смелые и стратегические задачи для процветания страны.