Особое место в программе заняла выставка национальной одежды для девушек «Қазақ аруы»

Фото: пресс-служба МКИ РК

В Казахском национальном оркестре народных инструментов имени Курмангазы состоялся авторский концерт «Сен үшін», приуроченный к Международному женскому дню, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В рамках праздничного вечера зрителям была представлена концертная программа, включившая красивые песни и яркие музыкальные произведения в сопровождении национального оркестра.

Атмосферу весеннего праздника дополнили выступления Асхата Урпекова, Ердена Жақсыбекова и Аскара Рысбека, которые приняли участие в концерте вместе с оркестром.

Особое место в программе заняла выставка национальной одежды для девушек «Қазақ аруы», организованная совместно с кафедрой «Дизайн и графика» Казахского национального педагогического университета имени Абая.

Гостям вечера были представлены образцы традиционной казахской моды, отражающие богатство национального художественного наследия.