Праздничный забег

Полумарафон, для сведения, это забег на дистанцию 21,0975 км, то есть вдвое меньше марафонской. Как правило, соревнования в этой легкоатлетической беговой дисциплине проводятся на шоссе. И хотя полумарафон не является олимпийской дисциплиной, однако именно эта дистанция является одной из самых привлекательных для любителей бега.

В «конституционном» полумарафонском забеге участвовали не только жители Северо-Казахстанской области, но также гости из Караганды, Кокшетау, Темиртау, Актобе, Атырау, Астаны и соседнего Омска.

Руководитель управления физической культуры и спорта СКО Сергей Мелехов отметил, что полумарафон хоть и проводится во второй раз, но организаторы намерены проводить его ежегодно. В чис­ле участников забега были и подростки, и пенсионеры – всего более 300 человек.

Абсолютными победителями полумарафона Qyzyljar-2023 среди женщин стали Диана Асауова из Караганды, среди мужчин – Вадим Левченков из Петропавловска.