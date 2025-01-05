Праздник вдали от дома: как в Нацгвардии чествуют именинников

Фото: пресс-служба РгК «Батыс» НГ РК

Но для солдат срочной службы этот день часто проходит вдали от семьи. Тем не менее, армейские товарищи и командование всегда стараются создать для именинников атмосферу тепла и уюта.

Так, в воинской части 5548 Национальной гвардии Республики Казахстан города Жанаозен состоялось трогательное поздравление солдата срочной службы с днём рождения.

Утром, после построения, командир части объявил личному составу о празднике. Солдат получил слова поздравления и благодарности за службу от офицеров и сержантов. В столовой для именинника и его товарищей организовали праздничное чаепитие с тортом и сладостями.

- Это был неожиданный, но очень приятный момент. Я почувствовал себя как дома, среди семьи. Спасибо моим товарищам и командирам за поддержку и теплые поздравления, - поделился своими эмоциями рядовой Рахат Әбдуалиев.

Традиция поздравления солдат с днём рождения уже давно стала частью армейской жизни. Такие мероприятия помогают укрепить дух товарищества и создают позитивную атмосферу в коллективе. Сослуживцы рядового Әбдуалиева также подготовили небольшой подарок своими руками - плакат с пожеланиями, который стал для него настоящим символом дружбы и поддержки. Служба в армии - это не только ответственность и дисциплина, но и крепкие дружеские отношения, которые остаются в памяти на всю жизнь.