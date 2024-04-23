Предотвращено подтопление 2 000 жилых домов в 25 населенных пунктах Акмолинской области

На противопаводковых мероприятиях трудились свыше трех тысяч сотрудников гражданской защиты, Национальной гвардии, органов внутренних дел, было задействовано около 1,5 тыс. единиц спецтехники. Для защиты населенных пунктов подготовлены земляные обвалования длиной в 45 км, порядка 300 тыс. мешков с инертным материалом.

Фото: пресс-служба Правительства РК

На передовой в паводкоопасных регионах находились сотрудники департаментов по ЧС Акмолинской, Жамбылской областей и Шымкента, курсанты и офицеры Академии гражданской защиты им. М. Габдуллина, личный состав в⁄ч 5510, сотрудники полиции, волонтеры.

Одним из наиболее сложных паводковых участков стал Атбасарский район. Здесь в противопаводковой работе участвовали около 400 человек, среди которых – волонтеры, предприниматели, местные жители. В настоящее время уровень воды в реке Жабай снизился до 2,8 м. И вот уже в Атбасаре торжественно провожали участников ликвидации паводка. Аким области Марат Ахметжанов, обращаясь к спасателям, отметил, что общие слаженные усилия помогли акмолинцам пройти пиковые периоды паводка с минимальными потерями.

– Благодаря совместным и оперативным действиям удалось избежать серьезных последствий. Самое главное – сохранить жизнь людей. Большую работу проделали сотрудники гражданской защиты, органов внутренних дел, обороны. Каждый из вас достойно выполнил возложенную на него миссию, – сказал глава региона.

Он поделился и ближайшими планами:

– Нам предстоит многое сделать: построить дома, инженерную инф­раструктуру. Поэтапная работа уже начата. Открыто транспортное сообщение для сел, отрезанных паводком. Всем обратившимся выплачивается единовременная помощь, подсчитывается материальный ущерб. Ни один пост­радавший от стихии человек не останется без внимания.