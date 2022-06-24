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Предотвратить вывод капитала
Кадиша Ныгмет

В Генеральной прокуратуре обсуж­дены вопросы противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов и возврата незаконно добытого имущества.

Заседание межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов прошло под председательством Генерального прокурора Берика Асылова.

Открывая мероприятие, он акцентировал внимание участников на ключевых задачах, поставленных Главой государства. Это выработка и реализация системных мер по возврату в страну незаконно выведенных финансовых средств, а также выявление монопольной (олигопольной) концентрации экономических ресурсов.

Решение данных задач должно оказать мультипликативный эффект на оздоровление отечественной экономики, справедливое распределение доходов и рост уровня жизни граждан.

На заседании с докладами выступили заместитель председателя комиссии – заместитель Генерального прокурора Улан Байжанов, а также первые руководители государственных органов. В ходе обсуждения комплекса мер в числе первостепенных признаны предотвращение незаконного вывода капитала из страны и исключение условий для незаконного обогащения узкого круга лиц, сконцентрировавших в руках ресурсы, добытые противоправным путем.

Также рассмотрено предложение о возможности возврата активов государству субъектами олигополии с учетом международного опыта. При этом Берик Асылов отметил, что работа комиссии не должна повлечь негативных последствий для добросовестных предпринимателей.

– Все решения будут приниматься выверенно и только после тщательной проработки, – подчеркнул он.

По итогам заседания определены приоритетные направления работы комиссии. Напомним, она создана Указом Президента от 5 июня текущего года. В ее состав входят первые руководители правоохранительных, специальных, ряда центральных исполнительных органов, Национального банка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и ФНБ «Самрук-Қазына», проинформировала пресс-служба ГП РК.

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