Предприятия на карантине освободят от проверок в Казахстане
Жанат Тукпиев
Проверки предприятий, находящихся на карантине, будут приостановлены в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.
"В связи со снятием режима ЧП возобновлены налоговые и таможенные проверки. При этом обязательно учитывается режим работы проверяемого субъекта. Так, если сотрудники компании находятся на карантине либо деятельность организации не разрешена – вам будет вручено требование о предоставлении документов с приостановлением такой проверки. То есть проверка будет приостановлена до тех пор, пока вы не сможете предоставить документы в полном объеме", – говорится в сообщении.
На сегодняшний день в производстве находятся 1403 налоговые и 382 таможенные проверки. В целях сокращения прямых контактов большинство неназначенных выездных таможенных проверок будут переведены на дистанционный формат путем назначения камеральных таможенных проверок без посещения субъектов предпринимательства, а это более 60 проверок.
Отмечается, что в целях поддержки бизнеса КГД отказался от формирования графика проведения налоговых проверок на второе полугодие 2020 года, а это порядка 700 проверок. Органами государственных доходов будут проводиться внеплановые проверки по конкретным нарушениям.