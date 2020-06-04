Экономика
Предприятия на карантине освободят от проверок в Казахстане
Жанат Тукпиев
Проверки предприятий, находящихся на карантине, будут приостановлены в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.   

"В связи со снятием режима ЧП возобновлены налоговые и таможенные проверки. При этом обязательно учитывается режим работы проверяемого субъекта. Так, если сотрудники компании находятся на карантине либо деятельность организации не разрешена – вам будет вручено требование о предоставлении документов с приостановлением такой проверки. То есть проверка будет приостановлена до тех пор, пока вы не сможете предоставить документы в полном объеме", – говорится в сообщении.

На сегодняшний день в производстве находятся 1403 налоговые и 382 таможенные проверки. В целях сокращения прямых контактов большинство неназначенных выездных таможенных проверок будут переведены на дистанционный формат путем назначения камеральных таможенных проверок без посещения субъектов предпринимательства, а это более 60 проверок.

Отмечается, что в целях поддержки бизнеса КГД отказался от формирования графика проведения налоговых проверок на второе полугодие 2020 года, а это порядка 700 проверок. Органами государственных доходов будут проводиться внеплановые проверки по конкретным нарушениям.

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