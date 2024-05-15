Глава Сената поздравил с победой на турнире параспортсмена Куаныша Аскарбекова

В поздравлении, опубликованном в Facebook, отмечается, что настал исторический день для Казахстанской федерации бочча - параспортсмен Куаныш Аскарбеков завоевал бронзовую медаль на престижном международном турнире World Boccia Challenger в Финляндии.

«Это первая для нас победа на международном соревновании такого уровня. Этот успех – результат упорного труда, целеустремлённости и огромной воли, которые продемонстрировал Куаныш. Он доказал, что нет ничего невозможного, если верить в себя и последовательно идти к своей цели.

Отдельная благодарность тренеру Данель Уальбай, который сделал очень много для подготовки спортсмена и помог ему достичь таких высот. Поздравляю Куаныша и желаю ему дальнейших побед и новых достижений!» – подытожил Маулен Ашимбаев.