Глава Сената поздравил с победой на турнире параспортсмена Куаныша Аскарбекова

Сенат, Спорт
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Дана Аменова
Корреспондент

О радостном событии председатель Сената Маулен Ашимбаев сообщил в соцсетях, передает Kazpravda.kz

Фото: facebook.com/m.ashimbayev

В поздравлении, опубликованном в Facebook, отмечается, что настал исторический день для Казахстанской федерации бочча - параспортсмен Куаныш Аскарбеков завоевал бронзовую медаль на престижном международном турнире World Boccia Challenger в Финляндии.

«Это первая для нас победа на международном соревновании такого уровня. Этот успех – результат упорного труда, целеустремлённости и огромной воли, которые продемонстрировал Куаныш. Он доказал, что нет ничего невозможного, если верить в себя и последовательно идти к своей цели.

Отдельная благодарность тренеру Данель Уальбай, который сделал очень много для подготовки спортсмена и помог ему достичь таких высот. Поздравляю Куаныша и желаю ему дальнейших побед и новых достижений!»  – подытожил Маулен Ашимбаев.

#Сенат #поздравление #победа #Маулен Ашимбаев #бочча #параспортсмен

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