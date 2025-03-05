Председатель Верховного Суда провел встречу с Председателем суда МФЦА

Председатель Верховного Суда Казахстана Асламбек Мергалиев провел встречу с Председателем Суда МФЦА Лордом Бернеттом. В мероприятии также приняли участие Регистратор Суда МФЦА и МАЦ Кристофер Кэмпбелл-Холт, передает корреспондент Kazpravda.kz

В ходе встречи А. Мергалиев отметил, что в рамках Меморандума о сотрудничестве между судебной системой Казахстана и Судом МФЦА активизирован процесс передачи споров в Суд МФЦА и МАЦ. Обсуждены механизмы признания и исполнения решений этих судов за рубежом, а также оказано содействие в продвижении Суда МФЦА и повышении осведомленности о его статусе в СНГ.

Председатель ВС подчеркнул, что Верховный Суд заинтересован в том, чтобы МФЦА стал центром притяжения для инвесторов и бизнеса, что, в свою очередь, повысит доверие и инвестиционную привлекательность Казахстана.

Л.Бернетт, в свою очередь, проинформировал о деятельности Суда МФЦА и арбитражного центра МАЦ в рамках реализации Меморандума о сотрудничестве с Верховным Судом.

Стороны обсудили проведение ряда совместных мероприятий и выразили уверенность в том, что такое взаимодействие будет способствовать расширению деятельности судебных органов МФЦА.

Из справки:

Меморандум о сотрудничестве был подписан в 2021 году руководителями Верховного Суда Казахстана, Суда МФЦА и Международного арбитражного центра МАЦ. Он направлен на реализацию совместных инициатив по продвижению общих стандартов правосудия.

Участники Меморандума запланировали изучение и обмен опытом в области разрешения коммерческих споров, проведение консультаций, оказание взаимной поддержки и выработку общих позиций в рамках международных программ, многосторонних контактов и связей, а также образовательных и научно-исследовательских мероприятий, взаимный обмен правовой информацией и судебной практикой.