Защита граждан от кибермошенничества: открытый диалог с избирателями провели в Караганде

В рамках предвыборной кампании ОСДП состоялась диалоговая площадка на тему «Защита граждан от кибермошенничества: диалог кандидатов с избирателями», объединившая представителей юридического сообщества, граждан, пострадавших от действий интернет-мошенников, общественных организаций, партийного актива, сторонников ОСДП, представителей СМИ и блогерского сообщества, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ОСДП

В ходе встречи кандидаты в депутаты Курултая Аслан Кульмагамбетов, Ажар Сагандыкова и Нурлан Аубакиров обсудили с участниками наиболее распространенные схемы кибермошенничества, проблемы защиты прав потерпевших, вопросы совершенствования законодательства и меры по повышению цифровой и финансовой грамотности населения.

Особое внимание было уделено практическому опыту председателя Карагандинского областного филиала ОСДП, кандидата в депутаты Курултая Нурлана Аубакирова, который одним из первых поднял проблему защиты жертв кибермошенничества на площадке общественной приемной партии. По его инициативе были организованы круглые столы с участием представителей местных исполнительных органов, АРРФР, правоохранительных органов и банков второго уровня. Совместно с потерпевшими проводилась последовательная работа по защите их прав, сопровождению обращений и поиску законных путей решения возникших проблем.

Благодаря этой совместной работе удалось добиться принятия решений о списании незаконно оформленных кредитных обязательств для 273 граждан, пострадавших от действий кибермошенников.

Участники встречи отметили, что эффективная борьба с цифровым мошенничеством требует не только совершенствования законодательства, но и тесного взаимодействия государства, банковского сектора, правоохранительных органов, общественных организаций и самих граждан. ОСДП выступает за усиление защиты персональных данных, повышение ответственности за киберпреступления, совершенствование механизмов защиты потерпевших и развитие программ цифровой и финансовой грамотности населения.

Открытый диалог с гражданами, обсуждение актуальных проблем и поиск реальных решений остаются важной частью предвыборной программы ОСДП и основой нашей работы в интересах общества.