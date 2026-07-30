Представители ОСДП провели встречу с работниками АО «КеденТрансСервис»

Кандидаты в депутаты Курылтая от ОСДП провели встречу с работниками АО «КеденТрансСервис». Представители партии презентовали предвыборную программу «20 вершин на пути к прогрессу» и ответили на волнующие коллектив вопросы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Фото: ОСДП

Встречу открыл кандидат в депутаты ОСДП Виктор Калгин, поблагодарив сотрудников предприятия за добросовестный труд. Главные направления предвыборной платформы, с акцентом на развитие сельских территорий, представил кандидат в депутаты от ОСДП Рустем Сарманов.

«Все мы так или иначе вышли из села - если не мы сами, то наши родители, дедушки и бабушки. ОСДП уделяет ключевое внимание развитию сельских территорий, ведь это база нашей национальной и продовольственной безопасности. Без сильного села не будет сильного Казахстана», - подчеркнул Рустем Сарманов.

Отвечая на вопросы рабочих о том, как удержать людей в районах, кандидаты отметили: программы вроде «С дипломом в село» и льготное жильё важно подкреплять созданием рабочих мест.

«Если нет работы, людей ничем не заманишь. Мы предлагаем открывать в каждом селе перерабатывающие производства. Это даст сельчанам стабильный заработок, а региону и стране - дополнительные доходы в бюджет», - пояснил Виктор Калгин.

Особый блок вопросов касался социальной политики. Представители ОСДП подчеркнули: действующая пенсионная система требует коренной реформы. Партия последовательно выступает за снижение пенсионного возраста для мужчин и женщин. Текущие накопительные механизмы с доходностью ниже уровня инфляции требуют срочных изменений, чтобы предотвратить появление «поколения нищих пенсионеров».

Острую критику работников вызвала и работа системы ОСМС: несмотря на регулярные отчисления с зарплаты, приема узких специалистов приходится ждать месяцами, из-за чего люди вынуждены переходить в платную медицину. В ОСДП убеждены: страховые взносы должны гарантировать своевременный и реальный доступ к медицинской помощи.

В ответ на просьбу рассказать о результатах работы партии в регионе кандидаты привели практические примеры.

1. Инфраструктура и дороги. ВКО филиал ОСДП годами добивается ремонта аварийных участков. Результат системного контроля - отремонтированная улица Делегатская, по которой сотрудники «КеденТрансСервис» ежедневно ходят на работу. Вместо ям и грязи здесь появилось качественное дорожное покрытие и тротуар.

2. Защита от кибермошенников. В результате серии круглых столов, экспертных обсуждений и депутатских запросов ОСДП удалость добиться усиления законодательства и создания специализированного подразделения «Киберпол».

На сегодня благодаря содействию партии от незаконно оформленных кредитов уже освобождены 276 человек, и эта работа продолжается.

Представители ОСДП призвали коллектив предприятия принять активное участие в предстоящих выборах и поддержать партию — № 2 в избирательном бюллетене.

Встречи с трудовыми коллективами продолжаются, добавили в пресс-службе Центрального предвыборного штаба ОСДП.