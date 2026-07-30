Кандидаты ОСДП встретились с работниками «МаревенФуд Тянь-Шань» в Алматинской области

Выборы
Айман Аманжолова
корреспондент

Вчера Алматинский областной филиал Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) провёл очередную встречу в рамках избирательной кампании по выборам депутатов Курултая Республики Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ОСДП

Встреча состоялась с трудовым коллективом завода «МаревенФуд Тянь-Шань», расположенного в селе Арна Заречного сельского округа. В актовом зале предприятия собралось около 100 работников завода, проявивших интерес к предвыборной программе партии и живому диалогу с кандидатами.

Перед участниками встречи выступили кандидаты в депутаты Курултая Наурыз Сайлаубай, Нурым Нурлыбеков и Камбар Баекенов. Они подробно представили ключевые положения предвыборной программы ОСДП, рассказали о приоритетных направлениях работы партии, её принципах и видении дальнейшего развития страны.

Диалог прошёл в открытой и конструктивной атмосфере: работники завода задавали вопросы, а кандидаты отвечали без заготовленных формулировок, обсуждая конкретные проблемы региона.

Алматинский областной филиал ОСДП продолжит проведение встреч с жителями региона, оставаясь открытым для честного диалога и совместного обсуждения вопросов, волнующих общество.

 

#выборы #ОСДП #курултай

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