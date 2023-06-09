Представительство Мусульманского совета старейшин откроется в Астане

Министр информации и общественного развития РК Дархан Кыдырали встретился с генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин Мухаммедом Абдельсаламом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Фото пресс-службы МИОР РК

В ходе встречи министр Дархан Кыдырали кратко ознакомил генерального секретаря Мухаммеда Абдельсалама с курируемыми отраслями министерства.

Ранее стороны встречались на форуме о толерантности в Абу-Даби. Именно тогда обсуждалось открытие представительства Мусульманского совета старейшин в Казахстане. В результате теперь представительство международной организации скоро начнет свою работу в столице, отметили в МИОР.

Мусульманский совет старейшин - независимая международная организация. Институт, основанный в 2014 году, популяризирует ценности мира и согласия в мусульманском сообществе.