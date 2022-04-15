Представлена карта разделения городов и районов на Карагандинскую и Улытаускую области

Стало известно, какие города и районы могут войти в Улытаускую область, которая будет создана по поручению Главы государства. На XII, внеочередной сессии Карагандинского областного маслихата обсудили новое административно-территориальное деление региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

В Улытаускую область предложено включить города Жезказган, Каражал, Сатпаев, Жанааркинский и Улытауский районы. Численность населения составит 227 200 человек.

В Карагандинской области останутся города Караганда, Балхаш, Сарань, Темиртау, Шахтинск и Приозёрск, а также семь районов: Абайский, Актогайский, Бухар-Жырауский, Каркаралинский, Нуринский, Осакаровский и Шетский. С численностью населения 1 145 000 человек.

"В области разработан алгоритм для решения вопросов административно-территориального устройства по созданию Улытауской области. В Жезказгане, Каражале, Сатпаеве, Жанааркинском и Улытауском районах 12–13 апреля проведены городские и районные сессии маслихатов по вопросу включения вышеуказанных регионов в состав образуемой области Ұлытау. По итогам сессий были получены соответствующие совместные акты", – доложил руководитель управления экономики Азамат Муканов.

По его словам, о целесообразности разделения региона получено положительное заключение учёных. Научную экспертизу сделали в Карагандинском государственном университете им. Е. А. Букетова.

Проведены соответствующие экономические расчёты по проводимым преобразованиям.

В правительство будут внесены предложения об изменении границ Карагандинской области. Разработаны проекты схематической карты.

"Решение выверенное. Деление региона рассмотрено со всех сторон. Учтены мнения жителей", – подчеркнул аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Напомним, 16 марта Президент РК Касым-Жомарт Токаев, обращаясь с Посланием народу Казахстана, заявил об инициативе создания новой, Улытауской области с центром в Жезказгане.

Ранее была представлена карта деления районов на Восточно-Казахстанскую и Абайскую области.

Между тем, министр национальной экономики Алибек Куантыров заявил, что объем средств, необходимых для создания новых областей в Казахстане, пока не определён.