Представлены инвестиционные возможности

Мероприятие, собравшее более 120 представителей крупного бизнеса, банков, международных финансовых, консалтинговых компаний, юридических фирм, выражаю­щих желание работать в Казахстане, организовал Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) при поддерж­ке посольства Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

– Стратегическое расположение между Европой, Азией и Ближним Востоком обеспечи­вает Казахстану прямой доступ к основным рынкам, – отмечает управляющий директор МФЦА Ренат Бектуров. – Глобальная геополитическая обстановка вынуждает нас искать новые выходы на международные рынки и диверсифицировать традиционные торговые марш­руты. В этом контексте важным маршрутом стал Средний коридор.

Казахстан является лидером в привлечении иностранных инвестиций среди стран Центральной Азии. По итогам 2022 года валовой приток ПИИ в республику составил 28 млрд долларов, став рекордным показателем за последнее десятилетие.

За девять месяцев 2023 года в экономику страны было прив­лечено 19,7 млрд долларов ПИИ. Активный интерес инвесторы проявляли к горнодобывающей, обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговле, финансовой и страховой деятельности.

Великобритания ежегодно входит в топ-10 инвесторов Казахстана. С 2005 года по III квартал 2023-го валовой приток инвестиций в нашу республику из этой страны составил 17 млрд долларов.

На сегодняшний день в юрисдикции МФЦА зарегистрированы 62 компании из Великобритании. Это, в частности, такие структуры, как White Hill Capital Ltd., BV Technology Limited, VPE Capital Fund Management Limited. Британские компании предос­тавляют услуги в сфере финансов, консалтинга, добычи полезных ископаемых, IT.

МФЦА привлек более 10,9 млрд долларов в экономику Казахстана, около 40% из них привлечено на бирже Astana International Exchange (AIX). Крупнейшие мировые банки-кастодианы, такие как J.P. Morgan, Bank of New York, State Street, Citi, BNP Paribas и Northern Trust, стали депозитарными клиентами AIX и держат ценные бумаги, котирующиеся на бирже.

МФЦА удалось создать интегрированный рынок капитала, на котором торгуют как иностранные, так и казахстанские инвесторы. Так, в ноябре 2023 года 61% торгов на AIX совершен иностранными инвесторами.

В рамках AIFC Connect: London 2024 состоялись три сессии, на которых представители крупных зарубежных и отечественных компаний обсудили перспективы развития казахстанского рынка капитала, а также изменения в сфере финансовых услуг.