Представляли интересы народа

В университетах Томска учились многие известные казахские политики, ученые, просветители, среди них – Алимхан Ермеков, Ережеп Итбаев, Асыл­бек Сеитов, Сейлбек Жанайдаров. Здесь также учились дочь лидера Алаш Орды Алихана Букейхана Елизавета Бокейханова-Садвокасова, поступившая на медицинский факультет Томского университета в 1920 году, а также супруга Алимхана Ермекова Ракия Шагабутдинова – одна из первых женщин Казахстана, получивших высшее медицинское образование.

По сведениям краеведа Игоря Лозовского, в 1920-е годы казахское землячество в Томске объединяло более 100 студентов различных вузов. Многие из них обучались в Томском технологическом институте (впоследствии – Томский политехнический университет), открытом в 1900 году.

– Материалы о казахских студентах сохранились в личном фонде преподавателя этого вуза, краеведа Игоря Лозовского, – говорит научный сотрудник Национального архива РК Асия Айтенова. – Первым студентом Томского технологического института был Алимхан Ермеков, будущий член Правительства Алаш Орды, поступивший в вуз в 1912 году, но окончивший его только в 1923 году, так как в связи с начавшейся революцией, а затем Гражданской войной вынужден был прервать учебу в институте.

После окончания института Алимхан Ермеков получил диплом горного инженера по геологоразведочной специальности, впоследствии стал первым казахским профессором математики. В деле № 31 Игорь Лозовский под заголовком «Портрет в музее» (от 14 ноября 1989 года) пишет о Ермекове, что в музее института появился портрет выпускника 1923 года, горного инженера, который за все годы до революции был единственным казахом, обучавшимся в данном вузе.

Также в фонде Лозовского, в деле № 100, хранятся письма сына Алимхана Ермекова, доктора геолого-минералогических наук Магауи Ермекова. В одном из них (от 3 марта 1989 года) он сообщает, что в экспедиции известного исследователя-этнографа, участника сибирского областничества Григория Потанина в 1913 году в Каркаралинский уезд Семипалатинской области принимал участие и его отец Алимхан, тогда студент Томского технологического института. Через восемь лет, в 1921 году, по приглашению Алимхана Ермекова и его супруги в Каркаралинском уезде побывал его учитель – профессор геологии Томского технологического института Михаил Усов.

По словам Асии Айтеновой, в своем дневнике о поездке по казахской степи Михаил Усов называет имена известных деятелей Алаш Орды, пользовавшихся огромным авторитетом в народе, – Турагула Кунанбаева, Абикея Сатпаева и Ахметоллы Барлыбаева.

В другом письме Лозовскому от 12 мая 1992 года Магауя пишет, что очень хорошо было отмечено 100-летие его отца в Алматы и Жезказгане, выпущена юбилейная медаль.

Как уже упоминалось, в связи с революционными потрясениями 1917 года Алимхан Ермеков вынужден был оставить учебу и приступить к активной политической деятельности.

Как свидетельствуют архивные документы, он вернулся в Томск в октябре того же года, чтобы участвовать в качестве избранного от Семипалатинской области делегата I Общесибирского съезда. Политик вошел в состав Сибирской областной Думы, где представлял интересы казахов и вел переговоры от имени Алаш Орды с правительством Колчака.

Вместе с Алимханом Ермековым делегатами на I Общесибирский съезд, целью которого было решение вопроса об автономии Сибири, были избраны известные деятели Алаш Орды – Алихан Букейхан, Раимжан Марсеков, Ережеп Итбаев, Халел Габбасов, Асылбек Сеитов. В президиум съезда избранными оказались от Семипалатинской области – Алимхан Ермеков, от национальностей – Алихан Букейхан.

После победы советской власти Алимхан Ермеков, как и другие алашординцы, вынужден был перейти на ее сторону. Он возглавил секцию тюркских народностей при Семипалатинском губернском революционном комитете.

После образования Казахской АССР на совещании ответственных работников города Оренбурга (столицы республики) им также ставился вопрос об организации Бюро тюркских народов при губернских комитетах, но власти посчитали это нецелесообразным, опасаясь, видимо, усиления тюркского фактора.