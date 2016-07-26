Статьи Предстоит большая работа

В ходе встречи, состоявшейся в алматинской резиденции Президента, Б. Байбек доложил Главе государства о динамике социально-экономического развития города, реализации ключевых государственных программ и планах на предстоящий период.



Нурсултан Назарбаев­ обратил внимание на необходимость принятия соответствующих мер для повышения благосостояния населения города, создания новых рабочих мест, выполнения графика строительных работ и открытия социально значимых объектов, сообщила пресс-служба Президента.



Кроме того, Глава государства подчерк­нул важность качественной подготовки и проведения мероприятий по празднованию 25-летия Независимости Казахстана.

– Алматы – самый крупный город нашей страны. Вся работа, выполняемая по республике, отражается на его развитии и видна его населению. В этом году предстоит празднование 1000-летия города, в следующем – проведение зимней Универсиады-2017. Это крупные государственные мероприятия, и для их реализации требуется провести большую работу. Кроме того, уже сейчас необходимо начать подготовку города к осенне-зимнему перио­ду. Во время прошлой встречи мною также был дан ряд поручений, следует проконтролировать их тщательное выполнение, – сказал Президент.

В свою очередь Б. Байбек проинформировал ­Нурсултана Назарбаева о ходе исполнения ранее данных поручений.



– В настоящее время объем рефинансированных ипотечных займов вырос на 45%. В рамках реализации государственных программ выделены средства на создание 15 тысяч новых рабочих мест. Кроме того, ведется тесная работа с бизнесом по развитию государственно-частного парт­нерства. Так, на сегодня подписаны меморандумы на общую сумму 40 миллиардов тенге, в рамках которых планируется открытие ряда социальных объектов, – сказал аким Алматы.

