В ходе встречи Президенту был представлен отчет о деятельности и планах работы ведомства. ­Нурсултан Назарбаев, отметив сложившуюся ситуацию в религиоз­ной сфере, особо подчеркнул роль министерства и возложенные на него задачи.

– Ранее у нас не было такого министерства. Необходимо продолжать выстраивать работу с религиозными сообществами, неправительственным сектором и молодежными организациями, – сказал Президент.

Глава государства отдельно акцентировал внимание на проводимой политике по отношению к религии и религиозным организациям, а также на мерах по борьбе с религиозным экст­ремизмом.

– У нас в стране созданы все условия для работы всех религиозных объединений, гарантирована свобода вероисповедания. Нам необходимо сохранить спокойствие в этой сфере. В то же время следует разобраться с вопросом религиозного экстремизма, пересмотреть законодательство. Министерству предстоит большая работа, – сказал ­Нурсултан Назарбаев.

Нурлан Ермекбаев проинформировал Главу государства о стабильной ситуации в курируемой им сфере, отметив наличие на сегодня более 3 600 религиозных объединений действующих в стране 18 конфессий. По информации министра, большинство религиозных объединений являются исламскими.

Также Нурлан Ермек­баев рассказал Президенту о работе министерства по формированию казахстанской модели взаи­модействия государства и рели­гиозных объединений с сохранением межэтнического и межконфессионального мира и согласия.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конк­ретных поручений, сообщила пресс-служба Президента.