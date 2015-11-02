Предстоящий визит Назарбаева в Лондон вызвал бурную реакцию британских СМИ

Политика
Нурсултан Назарбаев еще не прибыл в Англию, а местная пресса уже активно обсуждает цель визита. Журналисты ведущих изданий строят самые разные предположения и даже пытаются вычислить, куда казахстанский Лидер поедет в следующий раз, передает Kazpravda.kz со ссылкой 24.kz.

Утренний выпуск Daily Mail, вторая по тиражу газета Великобритании, начинается с новости о назначении нового главы Нацбанка нашей страны. Агентство Reuters продолжает казахстанскую тематику и пытается проследить хронологию загранмаршрутов казахстанского Лидера в последнее время. Такую активность поездок Назарбаева журналисты авторитетных английских изданий трактуют как определенный сигнал на сближение с западным миром.

Планируется встреча Назарбаева с Премьер-министром страны Дэвидом Кэмероном и обед с королевой Елизаветой II.

Ожидается, что за несколько дней официального визита будет подписано 14 меморандумов. Но общий смысл всех статей един: главная цель встреч – экономическое сотрудничество. Ведь самым первым планируется подписать документ о создании общего инвестштаба, который напрямую будет контролировать поступление инвестиций в экономику Казахстана.

Уже известно, что британцы намерены инвестировать средства в создание совместного фармацевтического завода. Кроме того, сотрудничество напрямую затронет транспортную инфраструктуру Казахстана.

Традиционное сотрудничество в нефтегазовой сфере тоже без внимания не останется. Стороны планируют расширить месторождение Карачаганак, а также создать совместное предприятие, которое займется улучшением качества казахстанской нефти.

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