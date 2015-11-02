Предстоящий визит Назарбаева в Лондон вызвал бурную реакцию британских СМИ

Нурсултан Назарбаев еще не прибыл в Англию, а местная пресса уже активно обсуждает цель визита. Журналисты ведущих изданий строят самые разные предположения и даже пытаются вычислить, куда казахстанский Лидер поедет в следующий раз, передает Kazpravda.kz
со ссылкой 24.kz.
Утренний выпуск Daily Mail, вторая по тиражу газета Великобритании, начинается с новости о назначении нового главы Нацбанка нашей страны. Агентство Reuters продолжает казахстанскую тематику и пытается проследить хронологию загранмаршрутов казахстанского Лидера в последнее время. Такую активность поездок Назарбаева журналисты авторитетных английских изданий трактуют как определенный сигнал на сближение с западным миром.
Планируется встреча Назарбаева с Премьер-министром страны Дэвидом Кэмероном и обед с королевой Елизаветой II.
Ожидается, что за несколько дней официального визита будет подписано 14 меморандумов. Но общий смысл всех статей един: главная цель встреч – экономическое сотрудничество. Ведь самым первым планируется подписать документ о создании общего инвестштаба, который напрямую будет контролировать поступление инвестиций в экономику Казахстана.
Уже известно, что британцы намерены инвестировать средства в создание совместного фармацевтического завода. Кроме того, сотрудничество напрямую затронет транспортную инфраструктуру Казахстана.
Традиционное сотрудничество в нефтегазовой сфере тоже без внимания не останется. Стороны планируют расширить месторождение Карачаганак, а также создать совместное предприятие, которое займется улучшением качества казахстанской нефти.