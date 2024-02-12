Предупредить стихию

Общество
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Асет Сыздыков

Новый министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов рассказал, как идет подготовка к паводкам, какие извлечены уроки после недавнего землетрясения и схода оползня в Алматы.

фото из архива "КП"

На брифинге в СЦК проинформировали о подготовке служб ЧС к наступлению паводков. В частности, министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов отметил, что 8–9 февраля проведено республиканское командно-штабное учение «Көктем-2024».

– Повсеместно отработаны действия по приведению в готовность сил и средств гражданской защиты, обновлены маршруты выдвижения в пункты назначения, подготовлены пункты временного размещения, а также определены первоочередные задачи для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ, – перечислил министр.

Такая ранняя работа проводится неслучайно. По прогнозам МЧС, критическая ситуация по паводкам весной может сложиться на большей территории страны, а точнее в 12 регионах. Причину Чингис Аринов видит в том, что в республике выпало очень много дождевых осадков, которые осели на земле и с приходом тепла вызовут наводнения.

– Для отработки практических действий определены населенные пункты, наиболее подверженные к подтоплениям в текущий весенний период. Всего в республике их 1 079, – привел данные министр.

По его словам, в 228 из них угроза уже снята, в 634 – минимизирована, опасная ситуация может возникуть в 217 населенных пунктах. На сегодня службы укрепили защитные дамбы протяженностью 48,2 км, очистили более 7,6 тыс. водопропускных сооружений, заготовили 300 тыс. кубических метров инертных материалов. А также по стране вывезено свыше восьми миллионов кубометров снега. На сегодня к борьбе с паводками готовы 39 тыс. спасателей и 11 тыс. единиц техники. Чингис Аринов заверил, что все подготовительные работы проведены, алгоритмы реагирования служб ЧС имеются.

В ходе брифинга затронули тему расследования по недавнему землетрясению в Алматы. Напомним, критическая ситуация возникла из-за отсутствия оповещения населения, так как не было звуко-речевого сигнала раннего предупреждения. Глава государства раскритиковал работу спасателей Алматы. В ведомстве приняли критику и приступили к работе над ошибками.

Одним из главных недочетов стало слабое управление и неспособность решить проблемы при возникновении чрезвычайной ситуации. Так, при наличии рабочей системы оповещения населения она так и не была включена. Хотя работает на все сто процентов, и через нее можно передавать информацию о правилах поведения населения при возникновении землетрясения, признал советник министра по чрезвычайным ситуациям Талгат Нурмагамбетов.

Сейчас прокуратура и МЧС проводят расследование в отношении действий сотрудников служб по ЧС. По итогам проверки особый акцент сделают на подготовку специалистов. В частности, министерство намерено улучшить работу пунктов сбора, так как многие из них во время землетрясения оказались не готовы.

Журналисты спросили и о ситуации на месте схода оплывины в Алматы. Напомним, 8 февраля в микрорайоне «Тау-Самал» Медеус­кого района, предположительно, из-за переувлажнения грунта техногенного характера сошла оплывина. В результате погибли четыре человека, повреж­дены два частных жилых дома.

Министр по чрезвычайным ситуациям сообщил, что сейчас на месте происшествия продолжаются аварийно-восстановительные работы.

– На сегодня угрозы повторного схода оползня для жителей близлежащих домов не имеется. Те факторы, которые мы предварительно изучили, – это прорыв трубы. На месте специалисты эти версии отработали. Комиссия даст свои заключения, – сказал Чингис Аринов.

Многие жители Алматы и раньше высказывали опасение, что из-за возведения коттеджей на склонах гор возникает риск схода оползня и селя. По закону, при строительстве таких домов необходимо получить разрешение от государственных органов. Начальник департамента предупреждения ЧС Рустамбек Амрин отметил, что сегодня МЧС не проводит работу по согласованию на предмет выделения земельных участков.

– Но в рамках внесения поправок в Закон «О гражданской защите» министерство будет наделено правом согласования градостроительных проектов по селе-, оползне-, лавино- и сейсмоопасным участкам. Это позволит нам на этапе планирования, то есть утверждения градостроительного проекта, определять такие участки и запрещать там строительство, – сказал представитель МЧС.

#подготовка #паводки #МЧС #брифинг #СЦК

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