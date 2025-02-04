Предупреждать об опасности лавин

фото ВКТУ им. Д. Серикбаева

Как сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям, с 2023 года в регионе стартовал совместный проект чеэсников и ученых регионального технического университета по созданию современной системы прогнозирования лавинной опасности.

За это время специалисты разработали снегомерные маршруты, выполнили картографирование участков с использованием дистанционной съемки и GIS-технологий, систематизировали данные по лавиноопасным участкам.

Сейчас в пилотном формате началась установка первых датчиков. Система представляет собой вышку, оснащенную рядом датчиков. Аппаратура в режиме реального времени собирает данные о количестве осадков, температуре воздуха, скорости, а также направлении ветра. Все метеопараметры онлайн поступают в Data-центр, где с помощью компьютерной программы ведется оценка обстановки. Как пояснила цифровой офицер Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева Наталья

Денисова, такой мониторинг, в том числе видеонаблюдение, имеет особое значение в дни сложных погодных условий, когда людям трудно выйти на снегомерные маршруты.

Всего на территории области расположено 325 лавиносборов. Опасность в буквальном смысле нависает над 93 км дорог и базами отдыха, где могут отдыхать 3 тыс. человек. В филиале

Казселезащиты действуют 20 маршрутов, на которых установили 160 снегомерных реек.