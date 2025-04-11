Предзакатная любовь

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Галия Шимырбаева
корреспондент Алматинского корпункта

В Казахском  государственном академическом театре для детей и юношества им. Г. Мусрепова идет спектакль в эпистолярном жанре по мотивам писем Габита Мусрепова к своей третьей жене – актрисе Раисе Мухамедьяровой

Идею художественного руководителя театра Фархада Молдагали  - рассказать со сцены о самом трагическому романе в жизни классика казахской литературы, - реализовали  российский режиссер Карина Бесолти и казахстанский драматург Ольга Малышева, написавшая сценарий спектакля «Раечка»  по письмам классика.  

Главные роли в спектакле «Раечка» исполнили Шугыла Ешенова (молодая Раиса Мухамедьярова) и Жомарт Зейнабил (Габит Мусрепов), а также Анар Адилова и Аида Жантлеуова, воплотившие на сцене образы главной героини в возрасте.

Спектакль получился камерным: он шел в недавно появившемся Малом зале ТЮЗа им. Габита Мусрепова, рассчитанном всего лишь на 70 зрителей.  

На внутреннем (казахстанском) фестивале «Алтын сақа», который прошел в канун Международного дня театра, жюри признало работу Карины Бесолти лучшей театральной постановкой года, а молодая актриса Шугыла Ешенова, сыгравшая в «Раечке» свою дебютную роль, была удостоена приза  в номинации «Лучшая актриса».

 

#театр #Раечка #ГабитМусрепов

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