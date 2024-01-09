Преимущества оплаты через QR объяснили в Минфине

Вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал о преимуществе официальной оплаты товаров или услуг по сравнению с мобильным банковским переводом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал пресс-службы правительства.

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Он отметил, что когда предприниматели принимают мобильные банковские переводы, не используя контрольно-кассовые машины или POS-терминалы, они находятся в тени. В целом розничная торговля занимает большую часть в теневой экономике.

«Сейчас мы говорим, что переводы будут контролироваться, и некоторые предприниматели хотят перейти на наличный расчет. Но это тоже уход в тень. Если предприниматели откроют отдельный банковский счет и будут принимать платежи, например, через QR, тогда будет обеляться и наша фискальная часть, и вся экономика», - сказал вице-министр.

По его словам, при оплате через QR потребители получают дополнительный кэшбек, который затем можно использовать для других платежей.

«По мобильным переводам человек не получает чек, кэшбек также не приходит», - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, кто попадает в категорию лиц, чьи банковские счета будут проверять из-за мобильных переводов.