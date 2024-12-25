Прекращено досудебное расследование по факту кражи ЭЦП
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Об этой удивительной истории мы уже писали в «Казахстанской правде» («Как украсть ЭЦП?», 22.08.2024). Напомним, в 2019 году сотрудники ЦОНа Наурызбайского района Алматы выпустили на имя жительницы Талгара Надежды Домашенко (без ее ведома) электронную цифровую подпись и передали данный ключ третьим лицам. Получив доступ к документам пенсионерки, находившимся на Egov.kz, мошенники продали на электронной торговой площадке принадлежавшие ей дом и земельный участок.