Прекращено досудебное расследование по факту кражи ЭЦП

С тех пор прошло больше пяти лет, никто из виновных не понес наказания. Пенсионерка и ее родные до сих пор не могут вернуть свое имущество. Более того, в начале текущего года уголовное дело по факту кражи ЭЦП было закрыто за истечением срока давности. Обо всем этом нам поведали дочь Надежды Домашенко Лидия и юрист Иван Боряев, собравшие все необходимые доказательства по факту кражи цифрового ключа, в том числе объяснительные работников ЦОНа, письмо вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аблайхана Оспанова об объявлении выговора виновным лицам.

Нынешней осенью, после выхода материала в нашей газете, прокуратура Алматы отменила постановление о прекращении досудебного расследования. Управлению полиции Наурызбайского района было дано указание о проведении конкретных следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела. В общем, у пенсионерки из Талгара и ее детей забрезжила надежда на то, что справедливость все-таки восторжествует. Но не тут-то было…

– К сожалению, стражи порядка недавно вновь закрыли уголовное дело, так и не выполнив указаний городской прокуратуры, – сообщила нам печальную новость Лидия Домашенко. – Мы надеялись на объективное расследование, однако волокита со стороны Наурызбайского управления полиции продолжилась. В частности, до сих пор не объявлен в розыск главный фигурант дела, провернувший сделку по купле-продаже нашей недвижимости. Единственный плюс в том, что меня наконец-то признали потерпевшей. Однако досудебное расследование вновь прекращено по непонятным для нас причинам.

Тем не менее Лидия и ее мама полны решимости продолжить борьбу за восстановление своих прав на жилое строение и при­усадебный участок. Они намерены добиться наказания аферистов, в одночасье лишивших их дорогостоящего имущества. На днях обманутые граждане направили очередную жалобу в Генеральную прокуратуру с просьбой возобновить производство по уголовному делу и передать расследование в департамент полиции Алматы. Кроме того, талгарцы готовят документы для подачи иска в следственный суд на бездействие сотрудников полиции Наурызбайского района Алматы. Мы продолжим следить за дальнейшим развитием ситуации.