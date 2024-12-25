Прекращено досудебное расследование по факту кражи ЭЦП

Закон и Порядок
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Об этой удивительной истории мы уже писали в «Казахстанской правде» («Как украсть ЭЦП?», 22.08.2024). Напомним, в 2019 году сотрудники ЦОНа Наурызбайского района Алматы выпустили на имя жительницы Талгара Надежды Домашенко (без ее ведома) электронную цифровую подпись и передали данный ключ третьим лицам. Получив доступ к документам пенсионерки, находившимся на Egov.kz, мошенники продали на электронной торговой площадке принадлежавшие ей дом и земельный участок.

фото из архива "КП"

С тех пор прошло больше пяти лет, никто из виновных не понес наказания. Пенсионерка и ее родные до сих пор не могут вернуть свое имущество. Более того, в начале текущего года уголовное дело по факту кражи ЭЦП было закрыто за истечением срока давности. Обо всем этом нам поведали дочь Надежды Домашенко Лидия и юрист Иван Боряев, собравшие все необходимые доказательства по факту кражи цифрового ключа, в том числе объяснительные работников ЦОНа, письмо вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аблайхана Оспанова об объявлении выговора виновным лицам.

Нынешней осенью, после выхода материала в нашей газете, прокуратура Алматы отменила постановление о прекращении досудебного расследования. Управлению полиции Наурызбайского района было дано указание о проведении конкретных следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела. В общем, у пенсионерки из Талгара и ее детей забрезжила надежда на то, что справедливость все-таки восторжествует. Но не тут-то было…

– К сожалению, стражи порядка недавно вновь закрыли уголовное дело, так и не выполнив указаний городской прокуратуры, – сообщила нам печальную новость Лидия Домашенко. – Мы надеялись на объективное расследование, однако волокита со стороны Наурызбайского управления полиции продолжилась. В частности, до сих пор не объявлен в розыск главный фигурант дела, провернувший сделку по купле-продаже нашей недвижимости. Единственный плюс в том, что меня наконец-то признали потерпевшей. Однако досудебное расследование вновь прекращено по непонятным для нас причинам.

Тем не менее Лидия и ее мама полны решимости продолжить борьбу за восстановление своих прав на жилое строение и при­усадебный участок. Они намерены добиться наказания аферистов, в одночасье лишивших их дорогостоящего имущества. На днях обманутые граждане направили очередную жалобу в Генеральную прокуратуру с просьбой возобновить производство по уголовному делу и передать расследование в департамент полиции Алматы. Кроме того, талгарцы готовят документы для подачи иска в следственный суд на бездействие сотрудников полиции Наурызбайского района Алматы. Мы продолжим следить за дальнейшим развитием ситуации.

#ЦОН #кража #мошенники #ЭЦП #Талгар

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