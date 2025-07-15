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На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов дал ряд поручений для сохранения положительной динамики роста экономики и обеспечения ее дальнейшего стабильного развития, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Отмечена необходимость исполнения целевых индикаторов по инвестициям в основной капитал и прямым иностранным инвестициям. В связи с этим поставлена задача по более активному использованию Региональных инвестиционных штабов.

Особое внимание поручено уделить экспортоориентированным проектам, направленным на выпуск продукции высокого передела. Перед профильными ведомствами поставлены задачи по обеспечению развития сектора обрабатывающей промышленности.

«Для устойчивого роста обрабатывающей промышленности требуется наладить повышение уровня загрузки отечественных предприятий, в том числе долгосрочными заказами. Заинтересованными госорганами должны быть проработаны вопросы ввоза сырья для переработки. Также надо ускорить принятие дальнейших мер по созданию соответствующей инженерной и транспортной инфраструктуры на территориях специальных экономических и индустриальных зон. В этом направлении нужно активнее привлекать средства международных финансовых организаций», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Кроме того, в ходе заседания Правительства Премьер-министр поручил центральным и местным исполнительным органам обеспечить качественное исполнение комплекса мер по контролю и снижению инфляции.