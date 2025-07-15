Премьер дал ряд поручений по обеспечению экономического роста

Правительство,Экономика
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Дана Аменова
корреспондент

Речь идет о поддержке отечественных предприятий и региональных инвестштабах 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов дал ряд поручений для сохранения положительной динамики роста экономики и обеспечения ее дальнейшего стабильного развития, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Отмечена необходимость исполнения целевых индикаторов по инвестициям в основной капитал и прямым иностранным инвестициям. В связи с этим поставлена задача по более активному использованию Региональных инвестиционных штабов.

Особое внимание поручено уделить экспортоориентированным проектам, направленным на выпуск продукции высокого передела. Перед профильными ведомствами поставлены задачи по обеспечению развития сектора обрабатывающей промышленности.

«Для устойчивого роста обрабатывающей промышленности требуется наладить повышение уровня загрузки отечественных предприятий, в том числе долгосрочными заказами. Заинтересованными госорганами должны быть проработаны вопросы ввоза сырья для переработки. Также надо ускорить принятие дальнейших мер по созданию соответствующей инженерной и транспортной инфраструктуры на территориях специальных экономических и индустриальных зон. В этом направлении нужно активнее привлекать средства международных финансовых организаций», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Кроме того, в ходе заседания Правительства Премьер-министр поручил центральным и местным исполнительным органам обеспечить качественное исполнение комплекса мер по контролю и снижению инфляции.

«Стабилизация цен является важным приоритетом работы Правительства и акиматов. Регионы должны активизировать работу по насыщению внутреннего рынка продукцией и выявлению непродуктивных посредников. Для этого имеются действенные инструменты в виде стабилизационных фондов, форвардных договоров, субсидирования и обеспечения ценовой стабильности. Кроме того, следует расширять посевные площади приоритетных культур, предназначенных для производства социально-значимых продовольственных товаров. Реализация полномасштабных мероприятий по всем направлениям и отраслям является прочным фундаментом для дальнейшего устойчивого экономического роста», – отметил Бектенов.

#экономика #Бектенов #поручения

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