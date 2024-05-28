Премьер-министр Нидерландов провел встречу со студентами Maqsut Narikbayev University

Перед началом встречи председатель правления MNU Талгат Нарикбаев провел для премьер-министра Нидерландов Марка Рютте небольшую экскурсию по зданию университета, в ходе которой рассказал о наиболее значительных достижениях вуза за его длительную историю, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Для меня большая честь представить вам премьер-министра Королевства Нидерландов господина Марка Рютте. Его рабочий визит в Казахстан является символом крепких и тесных связей между нашими странами. Господин Рютте всегда уделяет большое внимание вопросам образования, так как верит, что именно образование является залогом успешного и мирного будущего. Мы очень рады приветствовать сегодня господина Рютте в нашем университете. Безусловно, это огромное событие в истории MNU», — отметил Талгат Нарикбаев, выступая перед студентами.

Встреча прошла в формате Q&A. Отвечая на вопрос о приоритетных направлениях сотрудничества между Казахстаном и Нидерландами, Марк Рютте подчеркнул, что историческое развитие и географическое положение нашей страны обеспечило ей ряд несомненных преимуществ, как, например, огромное количество ресурсов и высокую численность населения.

«Я посещаю Казахстан в третий раз и на каждой встрече говорю об углублении нашего сотрудничества в сфере экономических отношений. Сейчас важно диверсифицировать нашу экономику, условно говоря, отойти от классических источников энергии и перейти к нетрадиционным. Также мы говорим про Philips, Heineken и прочие компании, представительства которых находятся в Казахстане. В контексте сотрудничества мы обсуждаем и управление водными ресурсами, имеющее колоссальное значение в современном мире», — сказал глава правительства Нидерландов.

На встрече были также затронуты вопросы культуры. В частности, Марка Рютте спросили о его отношении к инциденту с представителем Нидерландов на конкурсе «Евровидение-2024». Напомним, что певец Йост Кляйн был дисквалифицирован после того, как, по данным Deutsche Welle, в шведскую полицию поступила жалоба от одной из сотрудниц съемочной группы конкурса.

«Пока могу сказать лишь то, что мне очень нравится его песня Europapa. В ней есть глубокий смысл. Но я не могу рассуждать о том, насколько справедливо певца обвиняют в том, что произошло в Швеции. Для этого нет достаточных данных. Что же касается творчества певца в целом, то, как мне кажется, его песня говорит сама за себя. Она эмоциональна, она быстро запоминается и наверняка останется в сердцах слушателей надолго», — отметил Марк Рютте.

В ответах на задаваемые вопросы премьер-министр Нидерландов не раз подчеркивал, что система образования королевства сейчас становится все более и более востребованной среди иностранных студентов. По его мнению, перед правительством стоит ответственная задача обеспечить тех, кто выразил желание обучаться в Нидерландах, всем необходимым, то есть создать для них комфортную учебную среду. Марк Рютте также отметил, что его очень радует стремление молодежи других стран изучать нидерландский язык и созданную на нем обширную литературу.

В конце мероприятия студенты попросили главу правительства Нидерландов как опытного и прагматичного политика дать несколько советов тем, кто хочет связать свою жизнь со служением обществу.

«Во-первых, всегда будьте готовы что-то изменить. Посмотрите вокруг, найдите такие вещи, которые, на ваш взгляд, нуждаются в изменении. Конечно, если их нет, это не так уж плохо, но и не слишком интересно. Во-вторых, вам нужно понимать, что политика всегда будет подвержена всякого рода критике: в социальных сетях, в новостях, в простых разговорах. Поэтому вы всегда должны задавать себе вопрос: готов ли я устоять перед такой критикой? Если вы хотите связать свою жизнь с политикой, настраивайтесь на то, что вы всегда будете под прицелом СМИ. В-третьих, никогда не забывайте, что политика — это не только взгляды и убеждения, это прежде всего живые люди», — подчеркнул Марк Рютте.

Студенты и преподаватели MNU поблагодарили премьер-министра Нидерландов за глубокую и содержательную беседу и в знак своего уважения преподнесли Марку Рютте традиционный казахский чапан.