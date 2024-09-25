Премьер ознакомился с развитием морских портов Актау и Курык

Транспорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Объекты играют ключевую роль в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута

Фото: пресс-служба правительства РК

Глава кабмина Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Мангистаускую область ознакомился с транспортно-логистическим и туристским потенциалом региона. Он посетил морские порты Актау, Курык, а также рассмотрел перспективы развития курортной зоны Кендерли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

В ходе посещения морского порта Курык премьеру доложили, что с начала года объем перевалки грузов превысил 1,5 млн тонн, к концу года объем будет доведен до 2,2 млн тонн. В текущем году также планируется завершение дноуглубительных работ и запуск зернового терминала. Ведутся работы по созданию логистического кластера и обновлению паромного флота. В целом перспективная проектная мощность составляет 6 млн тонн грузов в год. Круглогодичный морской порт Курык способен принимать автомобильные и железнодорожные паромы, для этого имеется 4 специализированных причала.

Здесь же Олжасу Бектенову представили казахстанско-немецкий инвестиционный проект по производству «зеленого водорода», используемого в энергетике, нефтепереработке, химической промышленности и др. Мощность предприятия составит 2 млн тонн продукции. Сумма инвестиций – более €50 млрд. При реализации проекта планируется строительство и эксплуатация опреснительного завода и станции ВИЭ на 40 ГВт. В рамках проекта будет создано 1,8 тыс. рабочих мест.

Руководитель правительства ознакомился с мощностями Актауского морского торгового порта. Объект играет ключевую роль в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута. По своим техническим параметрам и выстроенным бизнес–процессам порт соответствует современным международным стандартам. Техническая оснащенность позволяет обрабатывать широкую номенклатуру грузов. На сегодняшний день пропускная способность объекта составляет более 11 млн тонн. Функционируют три нефтеналивных и три сухогрузных причала, зерновой терминал с пропускной способностью 800 тыс. тонн сельхозпродукции в год, а также паромный комплекс. За 8 месяцев т.г. объем перевалки грузов через порт превысил 3 млн тонн, основные направления – Иран, Туркменистан, Азербайджан, Россия и др.

Здесь же было доложено о планах по строительству контейнерного хаба на базе порта Актау. В качестве инвестора привлечена одна из крупнейших портовых компаний Китая – ООО «Группа компаний Порт Ляньюньган». Ожидается, что инвестиционный проект будет способствовать среднесрочному и долгосрочному планированию перевозок и создаст выгодные условия для доставки грузов.

Премьер отметил стратегическое значение Мангистауской области, расположенной на стыке международных транспортных коридоров.

«Глава государства поставил перед правительством стратегическую задачу – трансформировать наши порты, превратив их в один из ведущих хабов Каспийского моря. Географическое расположение Казахстана является нашим преимуществом, которое необходимо использовать в полной мере. Мангистауская область обладает мощным транзитным, логистическим и инфраструктурно-сервисным потенциалом, который следует развивать. Поэтому особо важна реализация новых проектов, которые позволят расширить отечественный морской транспортно-логистический кластер», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Особое внимание в ходе рабочей поездки в регион уделено исполнению поручений президента, данных на совещании по развитию туризма в июне т.г. По данным акимата Мангистауской области, регион в этом году посетили почти 215 тыс. отдыхающих, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 9,5%. Объем оказанных в отрасли услуг достиг 6,5 млрд тенге. За 2 года в области реализовано 4 крупных инвестиционных проекта по строительству отелей и баз отдыха. В 2025-2027 годах планируется запуск еще 12 с созданием более 500 рабочих мест в сфере туризма.

Одной из визитных карточек Мангистауской области является курортная зона Кендерли. Олжасу Бектенову доложили о планах по реализации ключевых инфраструктурных проектов, направленных на увеличение туристического потока. Среди них строительство, международного аэропорта, водоопреснительного завода мощностью 50 тыс. м3 в сутки и др. В тоже время средним ремонтом охватят дорогу «Жанаозен - Кендерли - гр.Туркменистана» общей протяженностью 156 км.

«Туризм в Мангистауской области имеет большие перспективы дальнейшего роста. Для этого в регионе есть море, удивительные пейзажи, исторические и сакральные памятники. Для качественного рывка нужно развивать инфраструктуру, привлекать инвестиции и строить новые объекты. Профильным министерствам и акимату поручаю держать все эти вопросы на особом контроле», — подчеркнул Олжас Бектенов.

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