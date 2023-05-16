Премьер-министр поручил усилить финансовую дисциплину

Правительство, Экономика
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Также глава Кабмина акцентировал внимание на необходимости повышения эффективности расходов госбюджета.

Фото пресс-службы Правительства РК

На заседании Правительства рассмотрели итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь-апрель, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

«В текущих условиях нужно обеспечить высокий темп роста экономики. Это непростая задача. Для этого требуется слаженная работа и эффективная координация в отраслях экономики. Важен вклад каждого министерства и региона для достижения всех поставленных целей», - отметил Алихан Смаилов.

Он указал, что руководителям министерств и регионов необходимо продолжить работу по дальнейшей диверсификации экономики и созданию постоянных рабочих мест. Приоритет при этом должен отдаваться насыщению внутреннего рынка отечественными товарами и обеспечению роста несырьевой продукции.

По его словам, для повышения деловой активности и качественного развития экономики нужно активизировать привлечение внутренних и внешних инвестиций. В этой связи необходимо сконцентрироваться на реализации пула запланированных инвестпроектов в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, логистике, IT-секторе, туризме и других сферах.

«Нам нужно обеспечить привлечение инвестиций в основной капитал 18,5 трлн тенге», - сказал премьер-министр.

Вместе с тем важно продолжить реализацию мер по развитию предпринимательства и конкуренции, снижению уровня теневой экономики. Акцент при этом необходимо сделать на обеспечении рабочих мест в малом и среднем бизнесе, активно поддерживать инициативы по созданию новых и расширению существующих производств.

«Нужно создать максимальные условия для открытия и ведения бизнеса, оперативного решения всех проблемных вопросов предпринимателей. Эта задача должна быть на постоянном контроле у профильных министерств и акиматов», - указал Алихан Смаилов.

Одним из приоритетов экономической политики также является поэтапное сокращение доли государства в экономике до 14,4% ВВП. Так, в текущем году реализация Комплексного плана приватизации, рассчитанного до 2025 года, должна достичь 90%.

Премьер подчеркнул, что параллельно с этим нужно сконцентрироваться на работе по сдерживанию роста цен.

«Наша цель – снизить инфляцию в текущем году в 2 раза. Это важная и ответственная задача, которая требует от нас слаженных и превентивных действий. В апреле она замедлилась до 16,8%. Акимам регионов следует продолжить качественную работу по стабилизации цен на социально-значимые продовольственные товары», - указал глава Правительства.

Он добавил, что также требуется принять все необходимые меры по исполнению актуализированного Плана мер по контролю и снижению уровня инфляции.

В заключение премьер-министр акцентировал внимание на необходимости усиления финансовой дисциплины и повышения эффективности расходов госбюджета. В частности, следует улучшить качество реализуемых мер в рамках «Дорожной карты бизнеса – 2025» и программы «Экономика простых вещей».

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