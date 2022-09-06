Премьер-министр поручил ускорить подготовку к отопительному сезону

Вопросы подготовки к отопительному сезону рассмотрели на заседании Правительства Казахстана под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Министр энергетики Болат Акчулаков сообщил, что на электрических станциях завершен ремонт на 4 энергоблоках, 25 котлах и 23 турбинах. При этом ремонтные работы продолжаются еще на 4 энергоблоках, 27 котлах и 16 турбинах. Для подготовки котельных к отопительному периоду выполнен ремонт 1073 котлов – 90% от плана. Ремонт электрических сетей завершается в соответствии с утвержденным графиком.

Кроме того, на электрических станциях продолжается накопление топлива: на складах энергоисточников запас угля составляет 3,9 млн тонн, мазута – 83 тыс. тонн, что соответствует утвержденным нормам.

Вместе с тем отмечается несоблюдение сроков выполнения ремонтных работ основного оборудования электрических станций в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях. Также на 2023 год перенесены капитальные ремонты ряда ТЭЦ в Шымкенте, Карагандинской и Мангистауской областях.

С учетом различных причин Северо-Казахстанская, Туркестанская, Мангистауская, Акмолинская, Павлодарская, Абайская области и Нур-Султан определены как регионы, требующие особого внимания по прохождению отопительного сезона.

В свою очередь министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев доложил, что на сегодняшний день к зиме подготовлены 11 075 объектов образования (99% от плана) и 5 566 объектов здравоохранения (98%).

Завершены ремонтные работы в 42 383 жилых домах (88%), также отремонтировано свыше 11 тыс. автономных котельных (97%), 1 176 км тепловых сетей (94%) и 2 031 км сетей водоснабжения и водоотведения (86%).

Угледобывающими компаниями за январь-июль 2022 года добыто 66,4 млн тонн угля, что составляет 106% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Во всех регионах запасы угля накоплены в достаточном количестве.

С докладами по данной теме также выступили акимы Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, Абайской области – Нурлан Уранхаев, Нур-Султана – Алтай Кульгинов.

Премьер-министр отметил, что работа по подготовке к отопительному сезону в целом идет по графику. Так, акиматы Костанайской, Алматинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областей на 100% выполнили планы по подготовке объектов социальной сферы и жилых домов. Вместе с тем есть факты отставания от графиков готовности жилых домов. В частности, в Павлодарской области.

«Население должно получить тепло вовремя, проблем с поставками угля быть не должно. Ежегодно мы видим ажиотажную ситуацию по углю. Резкие скачки цен, несвоевременная поставка, затягивание исполнения плана формирования запасов угля в регионах ведут к обоснованному социальному напряжению. Это недопустимо», – сказал Алихан Смаилов.

Премьер подчеркнул, что до начала отопительного сезона осталось мало времени.

«В северных регионах похолодание обычно приходит рано, поэтому отопительный сезон планируется начать уже в конце сентября. Подготовительные работы надо ускорить», – отметил Алихан Смаилов.

В этой связи ремонтные работы в регионах необходимо завершить в установленные сроки, до 1 октября обеспечить запасом топлива все ТЭЦ и автономные теплоисточники.

Премьер-министр поручил активнее взаимодействовать с поставщиками угля и на постоянной основе вести мониторинг ситуации.

«В целом нужно обеспечить действенный контроль за ходом подготовки всех объектов к отопительному периоду. Данный вопрос будет находиться на постоянном контроле Правительства», – заключил Алихан Смаилов.