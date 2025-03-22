Премьер: «Наурыз стал олицетворением высоких и благородных ценностей»

Глава правительства Казахстана Олжас Бектенов поздравил соотечественников с Наурыз мейрамы.

«Поздравляю вас с праздником весны и обновления — Наурыз мейрамы! Этот период олицетворяет начало нового года, пробуждение природы, гармонию, процветание и самые светлые надежды», - говорится в поздравлении.

Премьер-министр напомнил, что Глава государства придал празднику особый статус, объявив празднование декады «Наурызнама», которая позволяет раскрыть богатство казахской культуры, объединяет людей разных этносов и религий, укрепляет преемственность поколений.

«Наурыз стал олицетворением высоких и благородных ценностей: солидарность, созидание и стремление к лучшему. Эти идеи находят отражение и в масштабных реформах Президента. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, наша национальная мечта исходит из идеи построения справедливого, безопасного, чистого, сильного Казахстана. Благодаря сплоченности и трудолюбию нашего народа, страна добивается значительных успехов в своем развитии. Пусть вместе с весенним теплом Наурыз принесет в каждый дом мир и процветание! Желаю всем здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях! Ұлыстың ұлы күні құтты болсын!» - отмечается в поздравлении.