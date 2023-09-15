Премьер обозначил необходимые меры по развитию туризма в Казахстане

Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Премьер-министр РК Алихан Смаилов выступил на Международном форуме по развитию туризма, который проходит в Актау с участием свыше 300 представителей туристского бизнеса Казахстана и других стран мира, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото пресс-службы правительства РК

Среди участников мероприятия министры стран ШОС, руководители сетей международных отелей, крупных казахстанских и зарубежных туроператоров, авиакомпаний, а также инвесторы, международные эксперты, представители дипломатического корпуса и государственных органов.

В своем выступлении премьер-министр отметил, что в рамках повышения международной конкурентоспособности казахстанского туризма важно усилить межведомственную координацию по продвижению имиджа Казахстана за рубежом. В этой связи нужно разработать туристский бренд страны, а также усилить продвижение РК в международном информационном пространстве.

«Необходимо принять меры по дальнейшему совершенствованию визово-миграционного режима, упростить процедуры как получения виз, так и прохождения контроля в аэропортах», — указал Смаилов.

Для повышения инвестиционной активности, по его словам, также требуется проработать увеличение сроков льготного кредитования проектов туризма и усилить меры господдержки по подведению инфраструктуры до объектов туризма.

«Мы видим, что именно подведение инфраструктуры до разных туристических дестинаций имеет большое значение. Об этом говорит бизнес. Мы намерены в этом вопросе наращивать поддержку как на республиканском, так и на местном уровнях», — отметил глава правительства.

Наряду с этим Алихан Смаилов указал на необходимость решить вопросы качества работы объектов придорожного сервиса и разработать меры для развития агротуризма.

«Сельские жители, фермеры и садоводы смогут получить дополнительный заработок, принимая туристов на своих хозяйствах. Для этого нам нужно внести соответствующие изменения в законодательство. Community based tourism — это всемирный тренд, и мы не должны отставать от него», — сказал он.

Премьер-министр отметил, что важно решить вопросы фондирования корпоративного Фонда поддержки индустрии туризма и спорта с наделением его правом финансировать проекты не только в сфере спорта, но и в туризме. Алихан Смаилов добавил, что отрасль имеет большой потенциал для развития, может обеспечить дополнительную занятость и повышение доходов граждан.

«В рамках повышения качества сервиса и услуг необходимо продолжить работу по цифровизации отрасли. Важно принять меры, направленные на обеспечение безопасности туристов, особенно в горной местности. Кроме того, нужно начать работу по реформированию системы классификации гостиниц и повышению стандартов до уровня международных», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В заключение премьер пригласил участников форума посетить Всемирные игры кочевников, которые пройдут в столице Казахстана в следующем году.

«Уверен, это масштабное мероприятие удивит гостей колоритом и культурой кочевых народов», — сказал он.

По итогам форума между казахстанскими и зарубежными компаниями туристической сферы были подписаны соглашения о взаимном сотрудничестве.

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