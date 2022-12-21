Премьер обсудил экономическую ситуацию в Казахстане с Сэром Сумой Чакрабарти

21 декабря премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел встречу с заместителем председателя Высшего совета по реформам при президенте РК Сэром Сумой Чакрабарти, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Фото: primeminister.kz

Обсуждены текущая экономическая ситуация в республике, меры Правительства по снижению инфляции, внедрению стандартов ОЭСР в образовании и здравоохранении, развитию экономики в целом, а также планы работы на следующий год.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросам привлечения инвестиций и актуальным вопросам международной повестки дня.