Глава Кабмина заявил, что необходимо усилить работу в данном направлении
В рамках поставленной Главой государства задачи по снижению инфляции Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства обратил внимание руководителей регионов на необходимость усиления работы в этом направлении, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства
За последние два месяца уровень инфляции снизился до 12,4%, но по отдельным регионам наблюдается рост – Улытау, Акмолинская и Атырауская области. Основная причина по-прежнему из-за увеличения цен на продукты.
«Акимы регионов имеют все инструменты для стабилизации цен на продовольственные товары. Необходимо усилить работу в этом направлении», – подчеркнул Премьер-министр.
Было отмечено, что в целом для снижения инфляционных процессов госорганам надо держать на контроле реализацию Программы совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 гг.
Также Бектенов поручил Минторговли ускорить работу по временному расширению перечня социально значимых продовольственных товаров.
«Поручаю Министерству торговли ускорить работу по временному расширению перечня социально значимых продовольственных товаров). Это позволит регулировать цены на большее количество видов продуктов», – отметил глава Кабмина.