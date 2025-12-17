Глава Кабмина заявил, что необходимо усилить работу в данном направлении

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках поставленной Главой государства задачи по снижению инфляции Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства обратил внимание руководителей регионов на необходимость усиления работы в этом направлении, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

За последние два месяца уровень инфляции снизился до 12,4%, но по отдельным регионам наблюдается рост – Улытау, Акмолинская и Атырауская области. Основная причина по-прежнему из-за увеличения цен на продукты.

«Акимы регионов имеют все инструменты для стабилизации цен на продовольственные товары. Необходимо усилить работу в этом направлении», – подчеркнул Премьер-министр.

Было отмечено, что в целом для снижения инфляционных процессов госорганам надо держать на контроле реализацию Программы совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 гг.

Также Бектенов поручил Минторговли ускорить работу по временному расширению перечня социально значимых продовольственных товаров.