Премьер поручил акимам использовать меры для сдерживания цен на продукты

Правительство
140
Дана Аменова
специальный корреспондент

Глава Кабмина заявил, что необходимо усилить работу в данном направлении 

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках поставленной Главой государства задачи по снижению инфляции Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства обратил внимание руководителей регионов на необходимость усиления работы в этом направлении, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства 

За последние два месяца уровень инфляции снизился до 12,4%, но по отдельным регионам наблюдается рост – Улытау, Акмолинская и Атырауская области. Основная причина по-прежнему из-за увеличения цен на продукты.

«Акимы регионов имеют все инструменты для стабилизации цен на продовольственные товары. Необходимо усилить работу в этом направлении», – подчеркнул Премьер-министр.  

Было отмечено, что в целом для снижения инфляционных процессов госорганам надо держать на контроле реализацию Программы совместных действий по макроэкономической стабилизации и повышению благосостояния населения на 2026-2028 гг.

Также Бектенов поручил Минторговли ускорить работу по временному расширению перечня социально значимых продовольственных товаров.

«Поручаю Министерству торговли ускорить работу по временному расширению перечня социально значимых продовольственных товаров). Это позволит регулировать цены на большее количество видов продуктов», – отметил глава Кабмина.

 

#цены #продукты #Бектенов #акимы

Популярное

Все
Гражданам еще пяти государств ограничили въезд в США
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $600 млрд
ФИФА назвала лучшего футболиста года
Победителей конкурса «Отанды сүю – жүректен» наградили в Астане
Рост ВВП Казахстана за 11 месяцев 2025 года составил 6,4%
Минздрав внедряет новую электронную систему управления ресурсами
Крупнейший в мире электропаром прошел первые испытания
Бектенов поручил проработать перечень новых промышленных проектов
Депутат озабочен навязыванием в стране «родоплеменной психологии»
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Премьер поручил акимам использовать меры для сдерживания цен на продукты
Казахстан и Франция договорились о реадмиссии лиц
725 малышей родились в День независимости Казахстана
Токаев поздравил работников энергетической отрасли с профессиональным праздником
С появлением АЭС Казахстан перейдет на новый уровень экономического развития - Президент
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
В тройке лидеров
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
Костанайские предприниматели просят отложить запрет на эксплуатацию трехосных самосвалов на 3 года
Мечта, ставшая реальностью благодаря Президенту Касым-Жомарту Токаеву
Иранская компания построит молочный завод в Казахстане
Завершен второй этап строительства проспекта
Итоги большого общественного пути
Хосе Антонио Каст победил на выборах президента Чили
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Первая победа
Хоккеиста осудили на 3 года за смерть вратаря молодежной команды в ВКО
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Следим за финалом, ожидаем побед
Казахстан построит транспортно-логистический терминал в иранском порту Шахид Раджаи
Волки все ближе к селу
Началось строительство сталелитейного завода
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Политика здравого смысла
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
Запущен завод по переработке мяса птицы

Читайте также

Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабир…
«Іскер аймақ»: новый единый подход к развитию малого бизнес…
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство зав…
Исполнение поручений Президента: итоги развития отрасли эне…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]