Премьер поручил до 1 апреля завершить оснащение школ системами безопасности

Как отметил Алихан Смаилов, родители должны быть уверены, что их дети во время обучения находятся в безопасных и благоприятных условиях.

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Меры по обеспечению безопасности в организациях образования рассмотрели на заседании Правительства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Заслушав выступающих, премьер-министр подчеркнул, что обеспечение безопасности детей является одной из первостепенных задач государства.

«Родители должны быть уверены, что их дети во время обучения находятся в безопасных и благоприятных условиях», - сказал Алихан Смаилов.

По его словам, в данном направлении повсеместно принимаются комплексные меры нормативного и организационного характера. Так, по поручению главы государства разработан проект Комплексного плана по защите детей. Ужесточены требования к оснащению организаций образования тревожными кнопками и системами видеонаблюдения, подключению их к отделениям полиции, обеспечению лицензированной охраной.

«Мониторинг соблюдения требований безопасности в организациях образования должен быть постоянным», - указал премьер-министр.

Он отметил необходимость до 1 апреля завершить оснащение школ соответствующими системами безопасности.

«Это касается видеонаблюдения с выходом на центры оперативного управления полиции, обеспечения специализированной охраной и тревожными кнопками», - перечислил он.

Кроме того, премьер-министр поручил в трехдневный срок внести в Правительство доработанный проект Комплексного плана по защите детей, который в том числе должен включать мероприятия по совершенствованию алгоритма межведомственного взаимодействия уполномоченных органов.