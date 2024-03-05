Премьер поручил МЧС обеспечить постоянный мониторинг за сейсмологической ситуацией

Ситуацию с землетрясением в городе Алматы вне повестки рассмотрели на заседании под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Фото: пресс-служба правительства РК

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов доложил, что с первых минут ЧС все службы незамедлительно начали работу согласно утвержденным алгоритмам. Для координации действий были организованы республиканский и областной штабы.

Информирование граждан о ситуации и дальнейших действиях осуществлялось по теле- и радиоканалам, а также с помощью речевой сигнализации и других средств. Наряду с этим было открыто 384 пункта приема граждан. Запущена круглосуточная «горячая линия».

В настоящее время все объекты жизнеобеспечения Алматы работают в штатном режиме, сейсмическая ситуация в стране стабильная. МЧС продолжит масштабную информационно-разъяснительную работу и подготовку граждан к действиям во время землетрясения.

С докладом о текущей ситуации в городе и принимаемых мерах также выступил аким Алматы Ерболат Досаев. Он сообщил, что в организации работы пунктов сбора граждан были задействованы акиматы районов и служба спасения. Прибывших людей обеспечили спальными принадлежностями, питьем и питанием. Во всех пунктах приема ведется дежурство сотрудников полиции и служб ЧС.

Вместе с тем по поручению главы государства до конца мая планируется внедрить систему мгновенного оповещения населения через мобильные устройства по принципу «Mass Alert» с использованием технологии Cell Broadcast. Эту работу сейчас совместно проводят акимат Алматы, министерства цифрового развития и по чрезвычайным ситуациям.

В отличие от традиционных SMS технология Cell Вroadcast не создает дополнительную нагрузку на сеть и позволяет обеспечить мгновенную массовую рассылку оповещения сразу для всех абонентов, находящихся в зоне покрытия антенн базовых станций.

Премьер-министр подчеркнул, что все службы – от МЧС до акимата и других госорганов – отреагировали на произошедшее.

- Сейчас продолжается оценка произошедшей ситуации. МЧС необходимо обеспечить постоянный мониторинг за сейсмологической ситуацией в стране. Силам и средствам надо быть в готовности. Нужно продолжить информационно-разъяснительную работу с населением. Также МЧС необходимо обеспечить соответствующий мониторинг за селевой и лавинной обстановкой в горных регионах страны. При угрозе возникновения ЧС принимать меры по реагированию на них, — сказал Олжас Бектенов.

Напомним, 4 марта в Алматы произошло землетрясение силой 5 баллов. В школах отменили занятия, а полицию перевели на усиленный формат несения службы.