Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство
Премьер представил коллективу Минторговли нового руководителя

Премьер-министр РК Алихан Смаилов представил коллективу Министерства торговли и интеграции нового руководителя – исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра – министра торговли и интеграции РК Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Глава Правительства отметил, что Серик Жумангарин, возглавлявший до настоящего времени Агентство по защите и развитию конкуренции, имеет большой опыт руководящей работы.

«Серик Макашевич – человек ответственный и инициативный, поэтому, уверен, сможет проявить себя на этой ответственной позиции», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр подчеркнул, что Глава государства отмечает большую важность сферы торговли в развитии экономики, укрепления тесных экономических и интеграционных связей с соседними странами.

«Перед министерством стоят важные задачи. Конечно же, это развитие и регулирование внутренней торговли, совершенствование торговой инфраструктуры, расширение биржевой и электронной торговли», — сказал Алихан Смаилов.

По словам главы Правительства, также необходимо уделять большое внимание защите прав потребителей, развитию и продвижению экспорта несырьевых товаров и услуг, а также работе в сфере технического регулирования и стандартизации.

«Мониторинг цен на социально значимые товары и выработка мер по их стабилизации – это особо острый вопрос в обществе, на который следует обратить самое пристальное внимание. Серик Макашевич, мы надеемся, что вы оправдаете высокое доверие Главы государства», — заключил Премьер-министр.

В свою очередь прежний руководитель ведомства Бахыт Султанов поблагодарил коллектив Министерства торговли и интеграции за совместную работу и пожелал Серику Жумангарину успехов на новом посту.

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