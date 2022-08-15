Бахыт Султанов освобожден от должности

Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от должности Бахыта Султанова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"Указом Главы государства Султанов Бахыт Турлыханович освобожден от должности заместителя Премьер-министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан", - говорится в официальной информации.

На должность министра торговли и интеграции Бахыт Султанов был назначен в июне 2019 года.

Также Президент подписал указ о назначении Серика Жумангарина исполняющим обязанности заместителя Премьер-министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан.