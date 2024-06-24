Премьер провел заседание Совета директоров фонда «Самрук-Қазына»

Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Бектенов поручил обеспечить увеличение доли внутристрановой ценности в закупках фонда до 88%

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Участники рассмотрели текущий статус проектов в нефтегазовом, нефтехимическом, энергетическом, транспортно-логистическом, горнорудном секторах. В перечень инициатив стратегической значимости входят 44 проекта на совокупную сумму 26,9 трлн тенге, по 11 из них уже ведутся строительно-монтажные работы. В результате реализации данных проектов в Казахстане будет создано свыше 53 тыс. рабочих мест в период строительства и порядка 11 тыс. рабочих мест в период эксплуатации.

Отдельное внимание было уделено наращиванию объемов финансирования приоритетных для экономики проектов. В текущем году 105,1 млрд тенге будут направлены на газификацию объектов, 272 млрд тенге – на строительство арендного жилья, свыше 680 млрд тенге – на реализацию инвестиционных проектов.

Кроме того, «Самрук-Қазына» намерен привлечь средства для расширения и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2, строительства магистрального газопровода «Талдыкорган-Ушарал» и железнодорожной линии «Дарбаза – Мактаарал».

Фондом продолжается работа по строительству газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 1 млрд м3, цель которого состоит в увеличении добычи сырой нефти и рациональном использовании сырого попутного природного газа. Также в планах дальнейшее развитие нефтегазохимической отрасли – строительство газохимического комплекса по выпуску полиэтилена и газосепарационного комплекса для сырьевого обеспечения завода по выпуску полиэтилена.

Глава правительства подчеркнул важность диверсификации экономики фонда и поручил направлять всю свободную ликвидность на реализацию стратегически важных проектов и поддержку ключевых отраслей.

Олжас Бектенов поручил обеспечить увеличение доли внутристрановой ценности в закупках фонда до 88% (по итогам 5 месяцев 2024 года доля местного содержания – 61%).

По данным за январь-июнь т. г., количество заключенных контрактов с отечественными производителями выросло в 2 раза по сравнению с показателями прошлого года, отметили в пресс-службе кабмина.

#Бектенов #премьер #совещание #совет директоров #Самрук-Қазына

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