Премьер РК встретился с министром промышленности и торговли РФ
Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел встречу с министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.
На встрече были обсуждены перспективы развития промышленной кооперации между предприятиями Казахстана и России в части реализации совместных проектов в таких сферах, как автомобилестроение, сельхозмашиностроение, авиационной техники, развитие региональных сервисных центров, а также проектов в оборонно-промышленном комплексе.
В ходе встречи было отмечено, что ведется работа по разработке Программы совместных действий в сфере промышленной кооперации.
Программа предусматривает реализацию целого ряда совместных инвестиционных проектов, в том числе организацию производства тракторов марки «Кировец» и комплектующих к ним совместно с АО «Петербургский тракторный завод» и АО «Агромашхолдинг KZ», компонентов для транспортных средств марки КАМАЗ, масляных и сухих трансформаторов напряжением до 110 кВ, проекта АО «Азия Авто Казахстан» по сотрудничеству с ПАО «АВТОВАЗ» по строительству автозавода полного цикла.
Как отметил Премьер-Министр РК А. Мамин, «реализация Программы придаст серьезный импульс наращиванию двустороннего инвестиционного сотрудничества, развитию торгово-экономических отношений между нашими странами».