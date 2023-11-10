Премьер встретился с победителями и призерами IV Азиатских Параигр

Спорт, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с победителями и призерами IV Азиатских Пара игр, которые прошли с 22 по 28 октября в китайском городе Ханчжоу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: пресс-служба правительства РК

Казахстан на соревнованиях представлял 131 спортсмен в 14 видах спорта: пара пауэрлифтинг, бочча, пара легкая атлетика, пара велоспорт, академическая гребля, пара дзюдо, волейбол сидя, пара настольный теннис, шахматы, пара пулевая стрельба, пара стрельба из лука, пара таеквондо, пара плавание и пара каноэ. В результате сборная республики завоевала 41 медаль, включая 8 золотых, 12 серебряных и 21 бронзовую. В медальном зачете Казахстан занял 11 место среди 44 участвующих стран.

В ходе встречи Алихан Смаилов зачитал благодарственное письмо от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева и поздравил казахстанских паралимпийцев с высокими результатами на прошедших Играх.

«Ваши самоотверженность и непоколебимый дух вдохновляют миллионы людей преодолевать любые жизненные преграды и достигать успеха. Ваше триумфальное выступление показало безграничные способности человека. Для подрастающего поколения жизнь каждого из вас является примером мастерства, мужества и, конечно, упорства, без которого невозможно достигнуть высоких спортивных результатов», — сказал премьер.

По словам Алихана Смаилова, отдельной благодарности заслуживают наставники и тренеры, которые поддерживали паралимпийцев на пути к достижениям.

«Все вы боролись с истинно олимпийской установкой на победу. Сегодняшний успех на Азиатских Пара играх — это серьезная заявка на будущие Паралимпийские достижения», — подчеркнул он.

На встрече с главой правительства присутствовали победители континентальных соревнований Давид Дегтярев (пара пауэрлифтинг), Нурдаулет Жумагали и Диас Кенжебек (пара плавание), Акмарал Науатбек, Ергали Шамей и Олжас Оразалыулы (пара дзюдо), Дастан Мукашбеков (легкая атлетика).

Рекордсмен Азии Нурдаулет Жумагали отметил, что выступление на подобных крупных соревнованиях всегда сопряжено с большой ответственностью.

«На тренировках мы выполняли все поставленные задачи. Наша подготовка была на высоком уровне. На Азиатских играх я особенно чувствовал поддержку нашей страны. От имени всех спортсменов выражаю благодарность народу Казахстана. Мы сделаем все возможное, чтобы спеть наш гимн на предстоящих Паралимпийских играх!» — сказал он.

Парадзюдоистка Акмарал Науатбек также отметила, что Азиатские игры стали для казахстанских спортсменов большим испытанием перед Паралимпийскими играми.

«Наш успех — это результат совместной работы, в том числе всех тренеров и медицинского персонала. Могу с уверенностью сказать от имени всех спортсменов, что мы тщательно подготовимся к предстоящим Паралимпийским играм и порадуем нашу страну новыми достижениями», — сказала она.

В рамках встречи Алихан Смаилов вручил победителям и призерам Азиатских Параигр, а также подготовившим их тренерам благодарственные письма и памятные подарки от имени главы государства. Благодарственным письмом президента также отмечена Паралимпийская федерация дзюдо Казахстана.

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