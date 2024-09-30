Премьера балета «Сакральные танцы» пройдет в Астане

Театр , Культура
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Дана Аменова
корреспондент

4 и 5 октября на сцене театра «Астана Балет» состоится ожидаемая премьера балета-триптиха «Сакральные танцы», созданного в сотрудничестве с Almaty Theatre, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра «Астана Опера»

По информации пресс-службы театра, р​​ежиссер-хореограф Мукарам Авахри и талантливые солисты театра «Астана Балет» обращаются к теме духовной связи времен, воплощенную через язык современного танца. Балет, состоящий из трех частей: «Свадебка», «QASH» и «Рух», задуман как многослойное произведение, в котором переплетаются разные культурные и исторические пласты.

«Свадебка» на музыку Игоря Стравинского открывает зрителю потаенные мысли и чувства новобрачных, когда свадьба становится не просто празднеством, а глубоким ритуалом. Спектакль вновь раскрывает символизм и силу одного из самых знаковых произведений Стравинского.

«QASH» представляет собой размышление о культуре, которая не укладывается в начертанные рамки и всегда находится в движении. История народов – вечная импровизация, в которой каждый момент наполнен смыслом. В этой части прозвучит композиция «Le Retour de Molla Nasr’din» группы Chemirani и вокальная партия Муштари Исламовой.

Художественный концепт, разработанный Гузель Закир, дополняет эту часть особым визуальным стилем, который усиливает впечатление от происходящего на сцене.

«Рух» на музыку Абылая Әбілқасымұлы, группы Bugarabu и вокальную партию Венеры Уразбековой погружает зрителей в атмосферу минувших эпох, которая заполняет пространство сцены и создает ощущение сакрального и непостижимого. Контрастность, порой кажущаяся несовместимой, усиливает эффект захватывающего путешествия во времени.

Триптих «Сакральные танцы» — это погружение в мир духовных и культурных ценностей, а также приглашение к внутреннему диалогу и поиску ответов на вечные вопросы о том, кто мы и для чего здесь. Несмотря на минимализм в декорациях, триптих впечатляет своей визуальной насыщенностью, яркими символами и образами.

Невероятные музыкальные ритмы, выразительные костюмы и мастерство артистов театра «Астана Балет» создают атмосферу, позволяющую зрителям погрузиться в мир сакрального танца и испытать глубокое единение с сюжетом постановки, ощущая себя частью путешествия сквозь времена и культуры.

#театр #балет #премьера #Астана Балет

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