Премьера "Риголетто" в постановке звездной команды собрала аншлаг в "Астана Опера"

Культура
0

3 октября в театре «Астана Опера» состоялась премьера спектакля «Риголетто» Дж. Верди. Постановка прошла с оглушительным успехом, собрав полный зал и завершившись продолжительными овациями, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

Постановка, созданная интернациональной командой во главе с маэстро Аланом Бурибаевым и французским режиссером Арно Бернаром, поразила зрителей своей глубиной и эмоциональной мощью. Режиссер сумел передать страсти, заложенные автором через тонкости и сложности интерпретации образов. Алан Бурибаев и оркестр блестяще раскрыли всю драматическую палитру партитуры Дж. Верди.

Центром этого музыкально-драматического вихря стали знаменитые исполнители. Трагический образ шута Риголетто, разрывающегося между язвительной маской и любовью отца, был мастерски воплощен Талгатом Мусабаевым. Нежную и решительную Джильду исполнила приглашенная сопрано Юлия Засимова. Образ коварного Герцога Мантуанского был убедительно создан Жаном Тапиным.

Декорации Риккардо Масирони задали строгую и символичную тональность спектакля, а костюмы Анны Верде тонко подчеркнули внутренний мир героев. Хор театра, подготовленный главным хормейстером театра Ержаном Даутовым, усилил драматизм и масштаб постановки.

Еще раз «Риголетто» можно будет увидеть 4 и 5 октября. В эти дни к спектаклю присоединятся приглашенный баритон из Южной Кореи Чжунхек Феликс Пак, а также ведущие солисты театра Салтанат Ахметова, Лейла Аламанова, Артур Габдиев и другие.

#премьера #Астана Опера #Риголетто

Популярное

Все
Изучая страницы древних книг
В Конаеве открыли селфи-зону
В Национальном музее проходит выставка «Дорога к храму», приуроченная к 70-летию художника Ерболата Толепбая
Цифровой кодекс Казахстана – шаг в будущее
Созидая цифровое будущее страны
Бабушка? Нет, чемпионка!
Завтра – День учителя
Формула счастья Сергея Арапова
Пусть ученик поверит в себя!
Накануне Дня учителя два педагога региона были удостоены государственных наград
Татьяна Осипова: Работа учителя ответственна и величественна
Физика интересней с комиксами
Годы труда, надежды и побед
Сфера особого значения
В центре внимания – Строительный кодекс
Айналайын, Мбаппе!
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Продукты стали дешевле
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Творчество известного писателя обсудили в Кызылорде
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
День труда
«Барыс» дома обыграл «Сибирь»
Ключевой костяк энергетики
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Глава государства поставил перед новым зампремьера новые задачи
Сменился министр просвещения Казахстана
Президент поздравил казахстанцев с Днем труда
Международный аэропорт Шымкента готовится к расширению
IT и промышленность: проверка на совместимость
Начата подготовка кадров для первой казахстанской АЭС
Новая эра в истории казахского языка
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
35 школ Атырауской области остались без директоров
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Тяньцзинь – Пекин: как визит Токаева усилил позиции Казахстана в Евразии
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»

Читайте также

В Национальном музее проходит выставка «Дорога к храму», пр…
Выставка «Кочевые маршруты. Остановка – Алматы» открылась в…
В Алматы открылась выставка, посвященная роли женщин в жизн…
Глава государства направил поздравление по случаю открытия …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]