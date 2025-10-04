3 октября в театре «Астана Опера» состоялась премьера спектакля «Риголетто» Дж. Верди. Постановка прошла с оглушительным успехом, собрав полный зал и завершившись продолжительными овациями, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

Постановка, созданная интернациональной командой во главе с маэстро Аланом Бурибаевым и французским режиссером Арно Бернаром, поразила зрителей своей глубиной и эмоциональной мощью. Режиссер сумел передать страсти, заложенные автором через тонкости и сложности интерпретации образов. Алан Бурибаев и оркестр блестяще раскрыли всю драматическую палитру партитуры Дж. Верди.

Центром этого музыкально-драматического вихря стали знаменитые исполнители. Трагический образ шута Риголетто, разрывающегося между язвительной маской и любовью отца, был мастерски воплощен Талгатом Мусабаевым. Нежную и решительную Джильду исполнила приглашенная сопрано Юлия Засимова. Образ коварного Герцога Мантуанского был убедительно создан Жаном Тапиным.

Декорации Риккардо Масирони задали строгую и символичную тональность спектакля, а костюмы Анны Верде тонко подчеркнули внутренний мир героев. Хор театра, подготовленный главным хормейстером театра Ержаном Даутовым, усилил драматизм и масштаб постановки.

Еще раз «Риголетто» можно будет увидеть 4 и 5 октября. В эти дни к спектаклю присоединятся приглашенный баритон из Южной Кореи Чжунхек Феликс Пак, а также ведущие солисты театра Салтанат Ахметова, Лейла Аламанова, Артур Габдиев и другие.