Культура
Премьерный показ фильма "Казахское ханство. Золотой трон" состоялся в Астане
Екатерина Елисеева
Накануне, 26 февраля, в столице состоялся премьерный показ исторической картины "Казахское ханство. Золотой трон", передает корреспондент Kazpravda.kz.



Сценарий фильма написан по мотивам романа Ильяса Есенберлина "Алмазный меч". Сюжет охватывает период с 1470 по 1485 год,  рассказывая историю борьбы за Великую степь и становление казахской государственности. 

"Это один из самых сложных периодов Казахского ханства. Этот период ознаменован в истории битвой ханов Жанибека и Керея с потомками Абулхаир Шайбани за власть и за город Сыганак. Действие сериала будет разворачиваться вокруг этого события. Второй сезон будет более насыщенный, будет много экшна. Думаю, зрителю понравится. В сценарий мы добавили больше событий, но придерживаясь исторических данных", – рассказал главный продюсер картины Арман Асенов. 

По словам режиссера Рустема Абдрашова, первый сезон сериала понравился многим казахстанцам. Создатели картины получили множество отзывов в социальных сетях.

"Было множество дискуссий и споров. Мы видим, что люди заинтересовались, они хотят и ждут продолжения, что очень важно для нас. В нашей картине можно увидеть не только историю, но и проникнуть в быт и богатую культуру кочевого народа", – дополнил он.

Актер, сыгравший внука хана Абулхаира, Ниязбек Шайсултанов рассказал, что в первом сезоне упор делался на историю.

"Мы снимали почти полгода и трудностей было много. Кинопроцесс – это очень объемный труд. Для боевых сцен мы тренировались около 3-4 месяцев. Били по пальцам, получал мечом по голове и маленьким ножом в бок, разные ситуации бывали. Это отдельная жизнь, отдельный период. В итоге фильм получился очень хорошим и поучительным", – сказал он.

Стоит отметить, что телевизионная премьера первого сезона исторического сериала была посвящена 550-летию образования Казахского ханства и состоялась в марте 2017 года.

Киноверсия второго сезона исторического сериала "Казахское ханство. Золотой трон" выйдет в общенациональный прокат в марте 2019 года.



Популярное

Все
Куда уплывают деньги? Чем занят фонд «Қазақстан халқына»? Этот вопрос волнует многих казахстанцев
Археологи, исследуя казахские зимовки вблизи Астаны, пополнили ее историю новыми данными
В обществе созрел запрос на обновление
Есть ли жизнь после нефти? Мнение экспертов
Прощай, немодный VIP?..
Сто лет назад в Акмолинске…
Государствами правят люди знания
Новая школа разваливается на глазах. Кто в ответе?
Под непрерывным конституционным контролем
Плюс четыре претендента
Веление времени
Общество ждет перемен
Зашифровано послание в кольце
Регион особого значения
Отвечая на запросы граждан
На страже мира и безопасности
Стрит-арт к празднику
Накануне домашних матчей
Дома и... болельщики помогают
В претендентах – женщина
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Тональность заявления Захаровой не соответствует характеру союзнических отношений – МИД РК
Обновление элит – парадигма справедливости
Задержку российских и белорусских дальнобойщиков на границе объяснил глава МИИР
Выборы для любой страны являются серьезным испытанием на прочность государства и гражданскую зрелость избирателей
Минздрав представил законопроект, который декриминализирует ответственность медиков за врачебные ошибки. Кто выиграет от того, что доктора будут реже встречаться со следователями?
Экономическое развитие немыслимо без науки
Как быть казахстанцам с ВНЖ, получившим повестку в России, объяснили в МИД РК
Южане продолжают обсуждать итоги визита Президента в регион, в ходе которого Касым-Жомарт Токаев, в частности, заявил о предоставлении Туркестану статуса духовно-исторической столицы
Когда начнется священный месяц Рамазан в 2023 году
Политическая модернизация: необходимые задачи и неожиданные решения
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ заседания Правительства РК
Почему неполные семьи исключили из программы "Бақытты отбасы", объяснили в МИИР
Россиян, учинивших драку в Уральске, выдворят из Казахстана
С необычным оружием ограбил игровой клуб на миллионы карагандинец – видео
Жители Жаркына, пригородного поселка Семея, возмущены низким качеством ремонтируемой дороги
Рассылку о призыве России стран-участниц ОДКБ на Донбасс распространяют в соцсетях
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
Будет ли Казахстан возвращать обратно уклонившихся от мобилизации россиян
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Закон Республики Казахстан
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Читайте также

Культура
Археологи, исследуя казахские зимовки вблизи Астаны, пополн…
Культура
Сто лет назад в Акмолинске…
Культура , Кино , Театр , Музыка , Литература
Определены соискатели на присуждение госпремии имени Абая
Культура , Литература , В мире
Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала французска…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]