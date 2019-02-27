Премьерный показ фильма "Казахское ханство. Золотой трон" состоялся в Астане
Екатерина Елисеева
Накануне, 26 февраля, в столице состоялся премьерный показ исторической картины "Казахское ханство. Золотой трон", передает корреспондент Kazpravda.kz.
Сценарий фильма написан по мотивам романа Ильяса Есенберлина "Алмазный меч". Сюжет охватывает период с 1470 по 1485 год, рассказывая историю борьбы за Великую степь и становление казахской государственности.
"Это один из самых сложных периодов Казахского ханства. Этот период ознаменован в истории битвой ханов Жанибека и Керея с потомками Абулхаир Шайбани за власть и за город Сыганак. Действие сериала будет разворачиваться вокруг этого события. Второй сезон будет более насыщенный, будет много экшна. Думаю, зрителю понравится. В сценарий мы добавили больше событий, но придерживаясь исторических данных", – рассказал главный продюсер картины Арман Асенов.
По словам режиссера Рустема Абдрашова, первый сезон сериала понравился многим казахстанцам. Создатели картины получили множество отзывов в социальных сетях.
"Было множество дискуссий и споров. Мы видим, что люди заинтересовались, они хотят и ждут продолжения, что очень важно для нас. В нашей картине можно увидеть не только историю, но и проникнуть в быт и богатую культуру кочевого народа", – дополнил он.
Актер, сыгравший внука хана Абулхаира, Ниязбек Шайсултанов рассказал, что в первом сезоне упор делался на историю.
"Мы снимали почти полгода и трудностей было много. Кинопроцесс – это очень объемный труд. Для боевых сцен мы тренировались около 3-4 месяцев. Били по пальцам, получал мечом по голове и маленьким ножом в бок, разные ситуации бывали. Это отдельная жизнь, отдельный период. В итоге фильм получился очень хорошим и поучительным", – сказал он.
Стоит отметить, что телевизионная премьера первого сезона исторического сериала была посвящена 550-летию образования Казахского ханства и состоялась в марте 2017 года.
Киноверсия второго сезона исторического сериала "Казахское ханство. Золотой трон" выйдет в общенациональный прокат в марте 2019 года.