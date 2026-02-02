Фото: МКИ

На сцене Казахского национального театра оперы и балета имени Абая состоялась премьера новой постановки оперы «Абай», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Это произведение более восьми десятилетий остается жемчужиной национального оперного искусства и визитной карточкой театра.

Постановка выполнена с сохранением классической основы и ключевых смыслов произведения. Одновременно обновлены художественные акценты, подчеркнуты преемственность поколений и роль оперы «Абай» как культурного кода.

Новая постановка оперы получила современное сценическое прочтение при сохранении философской основы произведения, с акцентом на внутренний мир героя и его нравственный выбор.



Были обновлены сценография и визуальное решение: Есенгельды Туяков создал обобщенный образ степи с лаконичными, смысловыми декорациями. Костюмы Рауан Кайруллаевой опираются на исторические формы и национальные мотивы в современном прочтении.

Музыкальная партитура сохранена без изменений; под управлением Нуржана Байбусинова оркестр, хор и солисты обеспечили цельное звучание. Режиссер Фархат Молдагали отдельно подчеркнул тему преемственности поколений.

«Абай» считается первой казахской оперой, созданной национальными композиторами по канонам жанра. Музыкальная драматургия объединяет арии, речитативы и ансамбли, а наряду с песнями Абая, народными песнями и кюями значительная часть материала принадлежит авторам – Ахмету Жубанову и Латифу Хамиди. В основу либретто лег роман Мухтара Ауэзова «Путь Абая», эпизоды которого были перенесены в либретто самим автором.