Премьеру презентовали проект первого в РК комплекса по производству калийных удобрений

Правительство, Сельское хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Премьер-Министр РК Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область ознакомился с проводимой работой по обеспечению продовольственной безопасности и заслушал доклад о развитии агропромышленного комплекса в регионе, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Глава правительства посетил тепличный комплекс по производству овощной продукции ТОО «World Green Company», где ознакомился с технологическим процессом и осмотрел готовую продукцию.

На территории теплицы созданы все необходимые условия: работают системы орошения, вентиляции, зашторивания, увлажнения, охлаждения, отопления и др. За год здесь производится более 6 тыс. тонн огурцов и томатов.

—  Наша теплица является высокотехнологичным проектом, которая построена по голландской технологии четвертого поколения и включает в себя все современные элементы. В настоящее время у нас постоянно работают 190 человек, все они жители нашей области. Продукция продается на местный рынок, но также пользуется спросом в соседних областях Казахстана и расположенных рядом регионах России, — сказал руководитель предприятия Мурат Ибрагимов.

Площадь промышленных теплиц в РК сегодня составляет 223,1 га. Для стимулирования тепличного бизнеса в рамках правил инвестиционного субсидирования увеличено возмещение расходов с 25% до 30%. Также субсидируется 50% стоимости удобрений, средств защиты растений, подачи поливной воды, семян огурцов и томатов.

По итогам посещения теплицы премьер-министр акцентировал внимание на важности насыщения внутреннего рынка отечественной сельхозпродукцией.

—  Глава государства поддерживает развитие сельского хозяйства. В этом году в рамках мер поддержки АПК было предусмотрено 430 млрд тенге. Однако по поручению президента мы увеличим эту сумму в два раза. Поэтому перспектива наращивания объемов сельхозпроизводства есть, сейчас нужно активно работать. Необходимая помощь со стороны государства будет оказана, — сказал Олжас Бектенов.

Здесь же главе правительства презентовали проект строительства первого в Казахстане горно-обогатительного комплекса по производству калийных удобрений мощностью 6 млн тонн с привлечением порядка $2,4 млрд инвестиций. На сегодняшний день в РК средняя потребность в таких удобрениях составляет 18 тыс. тонн в год. Запуск завода будет происходить поэтапно до 2035 года. После открытия предприятия, по словам учредителя ЧК «Qazaq Kalium Ltd.» Нурлана Артыкбаева, Казахстан войдет в ТОП 5 мировых производителей калийных удобрений, с покрытием 14% доли производства на мировом рынке. В рамках проекта будет создано 4 тыс. постоянных рабочих мест.

Следует отметить, что Западно-Казахстанская область – индустриально-аграрный регион. Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2023 году составил 305,5 млрд тенге. За прошлый год было произведено 310 тыс. тонн зерновых, 81,2 тыс. тонн масличных культур, 61,7 тыс. тонн овощных. На сегодня в области имеется 32 картофеле-овощехранилища емкостью 52,3 тыс. тонн, в том числе оборудованные – 51,1 тыс. тонн. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию дополнительно 2 овощехранилища.

Кроме того, в ЗКО активно развивается животноводство, работают 14 откормочных площадок на 33,5 тыс. голов, которые оснащены всей необходимой инфраструктурой. В этом году планируется запустить еще 7 откормочных площадок вместимостью 17,4 тыс. голов. Кроме того, начато строительство 4 крупных молочных ферм на 1,9 тыс. голов. В результате производство молока в области достигнет 41,2 тыс. тонн.

В целом по итогам прошлого года доля переработанной сельхозпродукции достигла 63,1%, к 2026 году планируется увеличить этот показатель до 70%. На сегодняшний день обеспечение местными продуктами питания осуществляется по 24 наименованиям основных продовольственных товаров. Работа в этом направлении находится на особом контроле.

#ЗКО #Правительство #сельское хозяйство #Бектенов

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