Премьер – об удвоении ВВП: Задача амбициозная, но достижимая

Правительство,Экономика
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Венера Баталова
корреспондент

Олжас Бектенов на брифинге по итогам заседания Правительства ответил на вопросы журналистов касательно достижения поставленных Главой государства целей по росту экономики к 2029 году до $ 450 млрд, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

«Задача амбициозная, но достижимая. В прошлом году объем ВВП составил $286 млрд. В этом году с учетом показателей роста экономики мы рассчитываем перейти отметку в $300 млрд. При условии обеспечения динамичного экономического роста в последующие годы нам вполне по силам достичь $450 млрд. Для этого проводится большая работа по развитию промышленного потенциала страны, диверсификации экономики, развитию производств высокого передела для того, чтобы больше объема стоимости, валютной выручки оставалось в стране. Большая программа запущена по линии холдинга «Байтерек», которая позволяет привлечь в экономику дополнительно порядка 8 трлн тенге инвестиций. В планах – запуск 190 промышленных проектов на 1,5 трлн тенге. Если мы в этом направлении будем работать, то вполне сможем достичь поставленных целей», — сказал Олжас Бектенов. 

По его словам, Правительством обозначен ряд направлений по стимулированию роста экономики. Это нефтепереработка, модернизация металлургии, обновление инфраструктуры ЖКХ, электроэнергетика, сельское хозяйство и наращивание минерально-сырьевой базы, в том числе редкоземельных металлов.

Также большой потенциал имеется в развитии новых отраслей, среди которых нефтегазохимия, автомобилестроение, железнодорожное машиностроение, производство удобрений и др. Ежегодно вводятся новые проекты в обрабатывающей промышленности и АПК. Развитие точек роста будет обеспечиваться соответствующей промышленной и транспортной инфраструктурой, где главная роль отводится реализации Национального инфраструктурного плана.

Кроме того, с этого года значительно увеличивается финансирование приоритетных секторов по линии холдинга «Байтерек». Начата реализация 17 крупных проектов с запуском новых производств до 2029 года. Среди них заводы по производству автомобилей, бутадиена, аммиака и карбамида в химической промышленности, металлургический кластер, медеплавильный завод, а также расширение производственных мощностей Шымкентского НПЗ.

#экономика #Бектенов #ВВП

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