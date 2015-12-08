​Премия за победу

В конце ноября в американском Хьюстоне прошел чемпионат мира по тяжелой атлетике. В состав сборной Казахстана вошли четыре представителя Южного Казахстана. По итогам соревнований Ж. Жаппаркул в весовой категории до 69 кг заняла второе место и стала обладательницей лицензии на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро.

В общей сложности южноказахстанские спортсмены уже завоевали 12 лицензий на Олимпийские игры, став лидерами среди других регионов республики. До конца года копилка может пополниться еще несколькими лицензиями.