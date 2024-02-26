Преступная группа из 12 человек занималась сбытом марихуаны в Алматы

На территории города Алматы и Алматинской области были проведены одновременные задержания.

Установлены организатор и 11 причастных лиц к незаконному сбыту марихуаны и гашиша. В их числе закупщики, перевозчики, сопровождающие, арендаторы помещений для хранения, расфасовщики и реализаторы.

– В ходе обысков обнаружено и изъято 40 кг марихуаны и 15 кг гашиша, расфасованных по целлофановым пакетам, и мобильные телефоны с подтверждением причастности к криминальному бизнесу.

Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. Проводятся оперативные и следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается, – сообщил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.



