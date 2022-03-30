Боевой арсенал изъят у членов одной из организованных преступных группировок. Операцию полицейские провели при содействии ДКНБ по городу Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"За совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений задержаны и взяты под стражу пятеро членов указанной ОПГ. В ходе проведения комплекса оперативных и специальных мероприятий установлены факты организации ими нескольких схронов на территории Алматинской области. В результате в тайниках обнаружены и изъяты два автомата "Калашникова" (АКС), два боевых пистолета "Макаров" и "ТТ", три нарезных охотничьих карабина, два гладкоствольных винчестера, 13 обрезов охотничьих ружей, 53 охотничьих ружья, три травматических пистолета, а также свыше 200 боеприпасов к различному огнестрельному оружию.

Кроме того, у членов ОПГ изъяли две боевые и четыре светошумовые гранаты, четыре ножа, две переносные радиостанции, а также различные спецсредства – оптические прицелы, бронежилет, дубинку и так далее. Последний из тайников был обнаружен нами буквально вчера", – проинформировал заместитель начальника Департамента полиции города Алматы Берик Абильбеков.

По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов в рамках части 3 статьи 287 УК РК проводится досудебное расследование. Изъятый арсенал направлен на экспертизу, по результатам которой предметно будут установлены происхождение и принадлежность изъятого оружия и боеприпасов.



